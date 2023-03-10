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В Петербурге задержали мужчину, катавшегося на крыше автомобиля каршеринга
В Петербурге задержали мужчину, катавшегося на крыше автомобиля каршеринга - РИА Новости, 10.03.2023
В Петербурге задержали мужчину, катавшегося на крыше автомобиля каршеринга
Полиция задержала мужчину, который катался на крыше каршерингового автомобиля во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:39
2023-03-10T17:39
2023-03-10T17:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который катался на крыше каршерингового автомобиля во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Установлено, что 9 марта около 21.30 34-летний мужчина и 38-летняя женщина проезжали по улице Малая Балканская на арендованном каршеринговом автомобиле "Киа Рио", однако к ним присоединился незнакомый мужчина, который запрыгнул на крышу автомобиля и пытался в него попасть. Кроме того, в полицию Фрунзенского района поступило заявление от представителя каршеринговой организации о том, что он просит привлечь к ответственности мужчину, который нанес повреждения автомобилю "Киа Рио", в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. На водителя автомобиля также составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), добавили в пресс-службе ГУМВД.
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге задержали мужчину, катавшегося на крыше автомобиля каршеринга
В Петербурге задержали мужчину, который запрыгнул на крышу автомобиля каршеринга