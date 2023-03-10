https://ria.ru/20230310/burmistrova-1857073971.html

Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк

Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк - РИА Новости, 10.03.2023

Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк

Елена Бурмистрова с поста зампредседателя правления "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:59

2023-03-10T16:59

2023-03-10T16:59

экономика

швейцария

елена бурмистрова

виталий маркелов

газпромбанк

газпром

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Елена Бурмистрова с поста зампредседателя правления "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка, исполнять её обязанности в экспортном подразделении будет начальник департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога, а зампред правления газового гиганта Виталий Маркелов будет куратором деятельности компании на внешнем газовом рынке, сообщил "Газпром" о кадровых и структурных изменениях. "Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и генерального директора ООО "Газпром экспорт", переходит на работу первым вице-президентом АО "Газпромбанк". Куратором деятельности компании на газовом рынке будет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании. "Изменяется нумерация Департамента ПАО "Газпром" 512 на 312. Начальник департамента 312 Дмитрий Хандога будет исполнять обязанности генерального директора ООО "Газпром экспорт" (по совместительству)", – также говорится в сообщении. Бурмистрова, как уточняется на сайте "Газпрома", начала трудовую деятельность с 1992 года в компании "Гленкор Интернэшнл АГ" (Швейцария), затем работала в различных международных компаниях. В структуры "Газпрома" перешла в 2003 году, пост гендиректора "Газпром экспорта" занимала с 2014 года. Членом правления "Газпрома" являлась с 2019 года, курировала вопросы внешнеэкономической деятельности. В ведении Маркелова в производственном блоке, кроме вопросов внутреннего рынка (разведки и добычи углеводородов, транспортировки и подземного хранения газа, переработки углеводородов и их реализации на российском рынке), будут вопросы внешнего рынка. Кроме этого, он курирует электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. Членом правления "Газпрома" является с 2012 года.

https://ria.ru/20230303/gazprom-1855767347.html

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экономика, швейцария, елена бурмистрова, виталий маркелов, газпромбанк, газпром, городское хозяйство москвы