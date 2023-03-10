https://ria.ru/20230310/burmistrova-1857073971.html
Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк
Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк - РИА Новости, 10.03.2023
Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк
Елена Бурмистрова с поста зампредседателя правления "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:59
2023-03-10T16:59
2023-03-10T16:59
экономика
швейцария
елена бурмистрова
виталий маркелов
газпромбанк
газпром
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857072859_0:171:3149:1942_1920x0_80_0_0_0b3d12062988c683557f2b4e88636143.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Елена Бурмистрова с поста зампредседателя правления "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка, исполнять её обязанности в экспортном подразделении будет начальник департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога, а зампред правления газового гиганта Виталий Маркелов будет куратором деятельности компании на внешнем газовом рынке, сообщил "Газпром" о кадровых и структурных изменениях. "Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и генерального директора ООО "Газпром экспорт", переходит на работу первым вице-президентом АО "Газпромбанк". Куратором деятельности компании на газовом рынке будет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании. "Изменяется нумерация Департамента ПАО "Газпром" 512 на 312. Начальник департамента 312 Дмитрий Хандога будет исполнять обязанности генерального директора ООО "Газпром экспорт" (по совместительству)", – также говорится в сообщении. Бурмистрова, как уточняется на сайте "Газпрома", начала трудовую деятельность с 1992 года в компании "Гленкор Интернэшнл АГ" (Швейцария), затем работала в различных международных компаниях. В структуры "Газпрома" перешла в 2003 году, пост гендиректора "Газпром экспорта" занимала с 2014 года. Членом правления "Газпрома" являлась с 2019 года, курировала вопросы внешнеэкономической деятельности. В ведении Маркелова в производственном блоке, кроме вопросов внутреннего рынка (разведки и добычи углеводородов, транспортировки и подземного хранения газа, переработки углеводородов и их реализации на российском рынке), будут вопросы внешнего рынка. Кроме этого, он курирует электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. Членом правления "Газпрома" является с 2012 года.
https://ria.ru/20230303/gazprom-1855767347.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857072859_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_7ae92c14a42123113d005ca8e975fb88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, елена бурмистрова, виталий маркелов, газпромбанк, газпром, городское хозяйство москвы
Экономика, Швейцария, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Газпромбанк, Газпром, Городское хозяйство Москвы
Зампред "Газпрома" Бурмистрова перешла в Газпромбанк
Бурмистрова из "Газпром экспорта" перешла на пост первого вице-президента Газпромбанка
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Елена Бурмистрова с поста зампредседателя правления "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" переходит на работу первым вице-президентом Газпромбанка, исполнять её обязанности в экспортном подразделении будет начальник департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога, а зампред правления газового гиганта Виталий Маркелов будет куратором деятельности компании на внешнем газовом рынке, сообщил "Газпром"
о кадровых и структурных изменениях.
"Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и генерального директора ООО "Газпром экспорт", переходит на работу первым вице-президентом АО "Газпромбанк". Куратором деятельности компании на газовом рынке будет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
"Изменяется нумерация Департамента ПАО "Газпром" 512 на 312. Начальник департамента 312 Дмитрий Хандога будет исполнять обязанности генерального директора ООО "Газпром экспорт" (по совместительству)", – также говорится в сообщении.
Бурмистрова, как уточняется на сайте "Газпрома", начала трудовую деятельность с 1992 года в компании "Гленкор Интернэшнл АГ" (Швейцария
), затем работала в различных международных компаниях. В структуры "Газпрома" перешла в 2003 году, пост гендиректора "Газпром экспорта" занимала с 2014 года. Членом правления "Газпрома" являлась с 2019 года, курировала вопросы внешнеэкономической деятельности.
В ведении Маркелова в производственном блоке, кроме вопросов внутреннего рынка (разведки и добычи углеводородов, транспортировки и подземного хранения газа, переработки углеводородов и их реализации на российском рынке), будут вопросы внешнего рынка. Кроме этого, он курирует электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. Членом правления "Газпрома" является с 2012 года.
"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии