https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html

Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском

Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском - РИА Новости, 10.03.2023

Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском

Украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:49

2023-03-10T11:49

2023-03-10T14:07

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском. "Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском", - такая аннотация содержится к ролику с нанесением удара. По данным издания, на кадрах местность в районе Курдюмовки. В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент фактов применения JDAM, дальность которых составляет 72 километра, не фиксировалось, а если Запад поставит их Киеву, в Донбассе не останется безопасных мест. JDAM (Joint direct attack munition) – американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon. Какой носитель был использован в районе Артемовска, неясно, но, возможно, под JDAM были приспособлены имеющиеся у Украины боевые самолеты - как ранее это было сделано с американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, адаптированной под МиГ-29 и Су-27. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html

https://ria.ru/20230309/oruzhie-1856676507.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, ян гагин, сергей лавров, нато, gps, eurofighter typhoon, миг-29