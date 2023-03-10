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Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 10.03.2023 (обновлено: 14:07 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html
Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском
Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском - РИА Новости, 10.03.2023
Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском
Украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:49
2023-03-10T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
ян гагин
сергей лавров
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском. "Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском", - такая аннотация содержится к ролику с нанесением удара. По данным издания, на кадрах местность в районе Курдюмовки. В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент фактов применения JDAM, дальность которых составляет 72 километра, не фиксировалось, а если Запад поставит их Киеву, в Донбассе не останется безопасных мест. JDAM (Joint direct attack munition) – американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие. Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon. Какой носитель был использован в районе Артемовска, неясно, но, возможно, под JDAM были приспособлены имеющиеся у Украины боевые самолеты - как ранее это было сделано с американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, адаптированной под МиГ-29 и Су-27. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html
https://ria.ru/20230309/oruzhie-1856676507.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, ян гагин, сергей лавров, нато, gps, eurofighter typhoon, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Ян Гагин, Сергей Лавров, НАТО, GPS, Eurofighter Typhoon, МиГ-29
Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском

Страна.ua: ВСУ применили американскую высокоточную авиабомбу JDAM под Артемовском

© Фото : BoeingАвиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Boeing
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском.
"Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском", - такая аннотация содержится к ролику с нанесением удара. По данным издания, на кадрах местность в районе Курдюмовки.
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В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент фактов применения JDAM, дальность которых составляет 72 километра, не фиксировалось, а если Запад поставит их Киеву, в Донбассе не останется безопасных мест.
JDAM (Joint direct attack munition) – американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие.
Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой.
Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей.
Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon.
Какой носитель был использован в районе Артемовска, неясно, но, возможно, под JDAM были приспособлены имеющиеся у Украины боевые самолеты - как ранее это было сделано с американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, адаптированной под МиГ-29 и Су-27.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковЯн ГагинСергей ЛавровНАТОGPSEurofighter TyphoonМиГ-29
 
 
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