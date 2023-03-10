Украина применила американскую "умную бомбу" под Артемовском
Страна.ua: ВСУ применили американскую высокоточную авиабомбу JDAM под Артемовском
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" впервые сообщило о применении киевскими войсками американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском.
"Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском", - такая аннотация содержится к ролику с нанесением удара. По данным издания, на кадрах местность в районе Курдюмовки.
JDAM (Joint direct attack munition) – американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый Boeing с 1997 года. Разработка была призвана относительно небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие.
Решение представляет собой обычные свободнопадающие авиабомбы, дооборудованные навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой.
Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей.
Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Tuphoon.
Какой носитель был использован в районе Артемовска, неясно, но, возможно, под JDAM были приспособлены имеющиеся у Украины боевые самолеты - как ранее это было сделано с американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, адаптированной под МиГ-29 и Су-27.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".