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Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд - РИА Новости, 10.03.2023
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14:25 10.03.2023 (обновлено: 14:53 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/bolnitsa-1857020252.html
Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд
Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд - РИА Новости, 10.03.2023
Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд
Психиатрическая больница №1 имени Н.А. Алексеева проводит проверку каждого этапа лечения пациента, который толкнул подростка на рельсы в московском метро,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:25
2023-03-10T14:53
москва
происшествия
здоровье - общество
россия
георгий костюк
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Психиатрическая больница №1 имени Н.А. Алексеева проводит проверку каждого этапа лечения пациента, который толкнул подростка на рельсы в московском метро, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Георгий Костюк.Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что 61-летнего мужчину, страдающего шизофренией, выписали из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева за несколько часов до того, как он в метро толкнул под поезд юношу; персонал больницы проверяют на предмет халатности."В настоящий момент в нашей больнице проходит внутренняя проверка, проводится экспертиза каждого этапа лечения пациента с привлечением внешних экспертов-психиатров. По результатам проверки, а также судебно-психиатрической экспертизы будут сделаны окончательные выводы", - сказал Костюк. По его словам, пациента к терапии никто не принуждал, он делал это добровольно и получал лечение в соответствии с порядком и стандартами, положенными при его диагнозе. Лечение было проведено с положительным клиническим эффектом. Выписка пациента проводилась в плановом порядке с последующим направлением в дневной стационар, куда пациента привезли на больничном автотранспорте."Пройдя все, подчеркну, все необходимые процедуры и консультации в дневном стационаре, пациент самостоятельно покинул медицинскую организацию, и присутствие родственников при этом не обязательно. Пациент, покидая дневной стационар, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии, что отражено в медицинской документации", - заявил Костюк. Больница оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам, добавил собеседник.Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
https://ria.ru/20230310/klinika-1856956974.html
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
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москва, происшествия, здоровье - общество, россия, георгий костюк, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Георгий Костюк, Московский метрополитен
Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд

Больница проверяет лечение пациента, толкнувшего подростка на рельсы в московском метро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Психиатрическая больница №1 имени Н.А. Алексеева проводит проверку каждого этапа лечения пациента, который толкнул подростка на рельсы в московском метро, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Георгий Костюк.
Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что 61-летнего мужчину, страдающего шизофренией, выписали из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева за несколько часов до того, как он в метро толкнул под поезд юношу; персонал больницы проверяют на предмет халатности.
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"В настоящий момент в нашей больнице проходит внутренняя проверка, проводится экспертиза каждого этапа лечения пациента с привлечением внешних экспертов-психиатров. По результатам проверки, а также судебно-психиатрической экспертизы будут сделаны окончательные выводы", - сказал Костюк. По его словам, пациента к терапии никто не принуждал, он делал это добровольно и получал лечение в соответствии с порядком и стандартами, положенными при его диагнозе. Лечение было проведено с положительным клиническим эффектом. Выписка пациента проводилась в плановом порядке с последующим направлением в дневной стационар, куда пациента привезли на больничном автотранспорте.
"Пройдя все, подчеркну, все необходимые процедуры и консультации в дневном стационаре, пациент самостоятельно покинул медицинскую организацию, и присутствие родственников при этом не обязательно. Пациент, покидая дневной стационар, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии, что отражено в медицинской документации", - заявил Костюк. Больница оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам, добавил собеседник.
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Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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