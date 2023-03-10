https://ria.ru/20230310/bolnitsa-1857020252.html

Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд

Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд - РИА Новости, 10.03.2023

Больница проверяет, как лечили пациента, толкнувшего подростка под поезд

Психиатрическая больница №1 имени Н.А. Алексеева проводит проверку каждого этапа лечения пациента, который толкнул подростка на рельсы в московском метро,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:25

2023-03-10T14:25

2023-03-10T14:53

москва

происшествия

здоровье - общество

россия

георгий костюк

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Психиатрическая больница №1 имени Н.А. Алексеева проводит проверку каждого этапа лечения пациента, который толкнул подростка на рельсы в московском метро, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Георгий Костюк.Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что 61-летнего мужчину, страдающего шизофренией, выписали из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева за несколько часов до того, как он в метро толкнул под поезд юношу; персонал больницы проверяют на предмет халатности."В настоящий момент в нашей больнице проходит внутренняя проверка, проводится экспертиза каждого этапа лечения пациента с привлечением внешних экспертов-психиатров. По результатам проверки, а также судебно-психиатрической экспертизы будут сделаны окончательные выводы", - сказал Костюк. По его словам, пациента к терапии никто не принуждал, он делал это добровольно и получал лечение в соответствии с порядком и стандартами, положенными при его диагнозе. Лечение было проведено с положительным клиническим эффектом. Выписка пациента проводилась в плановом порядке с последующим направлением в дневной стационар, куда пациента привезли на больничном автотранспорте."Пройдя все, подчеркну, все необходимые процедуры и консультации в дневном стационаре, пациент самостоятельно покинул медицинскую организацию, и присутствие родственников при этом не обязательно. Пациент, покидая дневной стационар, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии, что отражено в медицинской документации", - заявил Костюк. Больница оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам, добавил собеседник.Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

https://ria.ru/20230310/klinika-1856956974.html

https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html

https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848134144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-03-10T14:25 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, здоровье - общество, россия, георгий костюк, московский метрополитен