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В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США - РИА Новости, 10.03.2023
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15:21 10.03.2023 (обновлено: 16:20 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США - РИА Новости, 10.03.2023
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США
Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:21
2023-03-10T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны украины
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html
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Начальник войск РХБЗ об украинских участниках биологических программ США
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в мире, министерство обороны украины, россия, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны Украины, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США

Кириллов: у Минобороны есть сведения о более ста украинских участниках биопрограмм США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины", - сказал Кириллов.
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