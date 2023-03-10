https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США - РИА Новости, 10.03.2023
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США
Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:21
2023-03-10T15:21
2023-03-10T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны украины
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857054574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f510ffa80015500b34a8d3bb92d61e7.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857054574_198:0:1638:1080_1920x0_80_0_0_a21e416418b7fb2234349776139c03dd.jpg
Начальник войск РХБЗ об украинских участниках биологических программ США
Начальник войск РХБЗ об украинских участниках биологических программ США
2023-03-10T15:21
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны украины, россия, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны Украины, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США
Кириллов: у Минобороны есть сведения о более ста украинских участниках биопрограмм США