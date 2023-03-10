https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html

В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США

В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США - РИА Новости, 10.03.2023

В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США

Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:21

2023-03-10T15:21

2023-03-10T16:20

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник войск РХБЗ об украинских участниках биологических программ США Начальник войск РХБЗ об украинских участниках биологических программ США 2023-03-10T15:21 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство обороны украины, россия, сша, украина, вооруженные силы украины