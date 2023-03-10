Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США
Минобороны назвало имена украинских участников американских военно-биологических программ
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских военно-биологических программах участвовали представители украинской власти и частных компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ <...> Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", — сказал он на брифинге.
Так, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита руководил сотрудничеством украинских специалистов с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (DTRA), а также организовывал сбор биологических проб у украинских граждан и их отправку за рубеж.
Возглавляющий санитарно-эпидемиологическое управление ВСУ Сергей Моргун — один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA. Он был одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов.
Моргун, по данным Кириллова, сменил на своем посту Сергея Литовку, который руководил опасными для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.
Также в американских исследованиях была замешана заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Демчишина. Она была посредником с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Veatch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA серий UP и TAP.
Кроме того, в новом списке — замдиректора по международному сотрудничеству украинского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Денис Музыка, он выполнял основную часть исследований в проекте UP-4; менеджер по финансам и налогам компании Black&Veatch Лариса Пекарская, занимавшаяся вопросами финансирования проектов DTRA на Украине, а также связанным с ними документооборотом Black&Veatch.
Также среди обнародованных имен — менеджер компании Metabiota по исследовательским проектам и по реализации программ в странах бывшего СССР Наталия Михайловская, она сотрудничала с Музыкой по проектам UP-4, UP-9, UP-10 и подготовке итоговой отчетности; завлабораторией природно-очаговых инфекций украинского НИИ эпидемиологии и гигиены Львовского Национального медицинского университета Игорь Лозинский, курировавший модернизацию лаборатории для проведения военно-биологических исследований.
Он не исключил, что Украина и США могут планировать провокацию, чтобы затем ответственность за нее возложить на Россию.