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Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США - РИА Новости, 10.03.2023
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15:20 10.03.2023 (обновлено: 16:35 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036592.html
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США
В американских военно-биологических программах участвовали представители украинской власти и частных компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:20
2023-03-10T16:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
министерство обороны сша
войска рхбз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских военно-биологических программах участвовали представители украинской власти и частных компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ &lt;...&gt; Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", — сказал он на брифинге. Так, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита руководил сотрудничеством украинских специалистов с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (DTRA), а также организовывал сбор биологических проб у украинских граждан и их отправку за рубеж.Возглавляющий санитарно-эпидемиологическое управление ВСУ Сергей Моргун — один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA. Он был одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов.Моргун, по данным Кириллова, сменил на своем посту Сергея Литовку, который руководил опасными для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов. Также в американских исследованиях была замешана заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Демчишина. Она была посредником с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&amp;Veatch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA серий UP и TAP. Кроме того, в новом списке — замдиректора по международному сотрудничеству украинского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Денис Музыка, он выполнял основную часть исследований в проекте UP-4; менеджер по финансам и налогам компании Black&amp;Veatch Лариса Пекарская, занимавшаяся вопросами финансирования проектов DTRA на Украине, а также связанным с ними документооборотом Black&amp;Veatch.Также среди обнародованных имен — менеджер компании Metabiota по исследовательским проектам и по реализации программ в странах бывшего СССР Наталия Михайловская, она сотрудничала с Музыкой по проектам UP-4, UP-9, UP-10 и подготовке итоговой отчетности; завлабораторией природно-очаговых инфекций украинского НИИ эпидемиологии и гигиены Львовского Национального медицинского университета Игорь Лозинский, курировавший модернизацию лаборатории для проведения военно-биологических исследований.Кириллов уточнил, что у российского Минобороны есть данные более чем о ста участниках биологических программ двойного назначения. Сейчас СК проверяет на причастность к ним более десяти граждан США, а также несколько сотрудников Минобороны Украины.Кроме того, под предлогом снижения рисков Киев продолжает сотрудничать с Пентагоном по таким опасным патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, указал начальник войск РХБЗ.Он не исключил, что Украина и США могут планировать провокацию, чтобы затем ответственность за нее возложить на Россию.
https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849988326.html
https://ria.ru/20230201/laboratorii-1848839509.html
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безопасность, украина, россия, сша, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США

Минобороны назвало имена украинских участников американских военно-биологических программ

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских военно-биологических программах участвовали представители украинской власти и частных компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ <...> Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", — сказал он на брифинге.
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Так, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита руководил сотрудничеством украинских специалистов с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (DTRA), а также организовывал сбор биологических проб у украинских граждан и их отправку за рубеж.
Возглавляющий санитарно-эпидемиологическое управление ВСУ Сергей Моргун — один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA. Он был одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов.
Моргун, по данным Кириллова, сменил на своем посту Сергея Литовку, который руководил опасными для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.
Также в американских исследованиях была замешана заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Демчишина. Она была посредником с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Veatch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA серий UP и TAP.
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Кроме того, в новом списке — замдиректора по международному сотрудничеству украинского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Денис Музыка, он выполнял основную часть исследований в проекте UP-4; менеджер по финансам и налогам компании Black&Veatch Лариса Пекарская, занимавшаяся вопросами финансирования проектов DTRA на Украине, а также связанным с ними документооборотом Black&Veatch.
Также среди обнародованных имен — менеджер компании Metabiota по исследовательским проектам и по реализации программ в странах бывшего СССР Наталия Михайловская, она сотрудничала с Музыкой по проектам UP-4, UP-9, UP-10 и подготовке итоговой отчетности; завлабораторией природно-очаговых инфекций украинского НИИ эпидемиологии и гигиены Львовского Национального медицинского университета Игорь Лозинский, курировавший модернизацию лаборатории для проведения военно-биологических исследований.
Кириллов уточнил, что у российского Минобороны есть данные более чем о ста участниках биологических программ двойного назначения. Сейчас СК проверяет на причастность к ним более десяти граждан США, а также несколько сотрудников Минобороны Украины.
Кроме того, под предлогом снижения рисков Киев продолжает сотрудничать с Пентагоном по таким опасным патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, указал начальник войск РХБЗ.
Он не исключил, что Украина и США могут планировать провокацию, чтобы затем ответственность за нее возложить на Россию.
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