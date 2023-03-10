https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036592.html

Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США

Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США - РИА Новости, 10.03.2023

Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США

В американских военно-биологических программах участвовали представители украинской власти и частных компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:20

2023-03-10T15:20

2023-03-10T16:35

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских военно-биологических программах участвовали представители украинской власти и частных компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ <...> Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", — сказал он на брифинге. Так, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита руководил сотрудничеством украинских специалистов с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (DTRA), а также организовывал сбор биологических проб у украинских граждан и их отправку за рубеж.Возглавляющий санитарно-эпидемиологическое управление ВСУ Сергей Моргун — один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA. Он был одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов.Моргун, по данным Кириллова, сменил на своем посту Сергея Литовку, который руководил опасными для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов. Также в американских исследованиях была замешана заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Демчишина. Она была посредником с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Veatch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA серий UP и TAP. Кроме того, в новом списке — замдиректора по международному сотрудничеству украинского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Денис Музыка, он выполнял основную часть исследований в проекте UP-4; менеджер по финансам и налогам компании Black&Veatch Лариса Пекарская, занимавшаяся вопросами финансирования проектов DTRA на Украине, а также связанным с ними документооборотом Black&Veatch.Также среди обнародованных имен — менеджер компании Metabiota по исследовательским проектам и по реализации программ в странах бывшего СССР Наталия Михайловская, она сотрудничала с Музыкой по проектам UP-4, UP-9, UP-10 и подготовке итоговой отчетности; завлабораторией природно-очаговых инфекций украинского НИИ эпидемиологии и гигиены Львовского Национального медицинского университета Игорь Лозинский, курировавший модернизацию лаборатории для проведения военно-биологических исследований.Кириллов уточнил, что у российского Минобороны есть данные более чем о ста участниках биологических программ двойного назначения. Сейчас СК проверяет на причастность к ним более десяти граждан США, а также несколько сотрудников Минобороны Украины.Кроме того, под предлогом снижения рисков Киев продолжает сотрудничать с Пентагоном по таким опасным патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, указал начальник войск РХБЗ.Он не исключил, что Украина и США могут планировать провокацию, чтобы затем ответственность за нее возложить на Россию.

https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849988326.html

https://ria.ru/20230201/laboratorii-1848839509.html

https://ria.ru/20230310/bioissledovaniya-1857038574.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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