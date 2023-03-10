https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857040815.html
В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов
В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов - РИА Новости, 10.03.2023
В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов
Работы США по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19, и созданию опасных искусственных вирусов являются верхом безрассудства, заявил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:36
2023-03-10T15:36
2023-03-10T16:18
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Работы США по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19, и созданию опасных искусственных вирусов являются верхом безрассудства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "На фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения о вспышках лихорадок Марбург, Ласса, сибирской язвы и холеры в различных регионах мира, крайне сложной ситуации с экономически значимыми заболеваниями животных (африканской чумой свиней, патогенным гриппом птиц, ящуром), проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 (так называемой "направленной эволюции", изменений, которые в природе могут занимать десятки и сотни лет, а могут и не произойти) и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека представляется верхом безрассудства", - сказал Кириллов. По его словам, анализ документов, часть из которых была получена в ходе специальной военной операции на Украине, показывает, что "подобные исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании".
https://ria.ru/20230228/khimoruzhie-1854756526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз
В мире, США, Украина, Коронавирус COVID-19, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска РХБЗ
В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов
В РХБЗ назвали работы США по усилению патогенных свойств возбудителей верхом безрассудства