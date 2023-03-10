https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857040815.html

В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов

В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов - РИА Новости, 10.03.2023

В Минобороны прокомментировали работы США по созданию опасных вирусов

Работы США по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19, и созданию опасных искусственных вирусов являются верхом безрассудства, заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:36

2023-03-10T15:36

2023-03-10T16:18

в мире

сша

украина

коронавирус covid-19

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152536/32/1525363213_0:75:1761:1066_1920x0_80_0_0_33ec5d2235326d227c727ec61211d187.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Работы США по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19, и созданию опасных искусственных вирусов являются верхом безрассудства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "На фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения о вспышках лихорадок Марбург, Ласса, сибирской язвы и холеры в различных регионах мира, крайне сложной ситуации с экономически значимыми заболеваниями животных (африканской чумой свиней, патогенным гриппом птиц, ящуром), проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 (так называемой "направленной эволюции", изменений, которые в природе могут занимать десятки и сотни лет, а могут и не произойти) и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека представляется верхом безрассудства", - сказал Кириллов. По его словам, анализ документов, часть из которых была получена в ходе специальной военной операции на Украине, показывает, что "подобные исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании".

https://ria.ru/20230228/khimoruzhie-1854756526.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз