https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html
США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ
США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 10.03.2023
США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ
Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, заявил на... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:23
2023-03-10T15:23
2023-03-10T16:20
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игорь кириллов
вооруженные силы рф
войска рхбз
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, заявил на брифинге начальник войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Власти США противоречат сами себе в высказываниях относительно работы биологических лабораторий США на Украине. Так, в своем заявлении от 31 января 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были оставлены персоналом и - цитата - "деактивированы" до начала специальной военной операции. Вместе с тем, полученные нами документы опровергают заявление Кирби", - сказал он. В подтверждение своих слов Кириллов сослался на официальное обращение директора киевского представительства компании - ключевого подрядчика Пентагона CH2M HILL Дэвида Смита от 6 декабря 2022 года в адрес украинских учреждений, участвующих в "Программе противодействия особо опасным патогенам на Украине". "В документе сообщается о продолжении биологической программы ДИТРА на Украине и приводятся основные задачи на текущий период. В их числе дальнейшая консолидация коллекций опасных патогенов, а также развертывание систем управления биорисками и мониторинга эпидемиологической обстановки", - отметил начальник РХБЗ.
https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036592.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, джон кирби, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, министерство обороны сша
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Джон Кирби, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, Министерство обороны США
США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ
Минобороны: США не деактивировали биолаборатории на Украине до СВО, несмотря на заявления