https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html

США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ

США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 10.03.2023

США не деактивировали биолаборатории на Украине, заявили в РХБЗ

Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, заявил на... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:23

2023-03-10T15:23

2023-03-10T16:20

в мире

украина

вашингтон (штат)

сша

джон кирби

игорь кириллов

вооруженные силы рф

войска рхбз

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, заявил на брифинге начальник войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Власти США противоречат сами себе в высказываниях относительно работы биологических лабораторий США на Украине. Так, в своем заявлении от 31 января 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были оставлены персоналом и - цитата - "деактивированы" до начала специальной военной операции. Вместе с тем, полученные нами документы опровергают заявление Кирби", - сказал он. В подтверждение своих слов Кириллов сослался на официальное обращение директора киевского представительства компании - ключевого подрядчика Пентагона CH2M HILL Дэвида Смита от 6 декабря 2022 года в адрес украинских учреждений, участвующих в "Программе противодействия особо опасным патогенам на Украине". "В документе сообщается о продолжении биологической программы ДИТРА на Украине и приводятся основные задачи на текущий период. В их числе дальнейшая консолидация коллекций опасных патогенов, а также развертывание систем управления биорисками и мониторинга эпидемиологической обстановки", - отметил начальник РХБЗ.

https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036592.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, джон кирби, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, министерство обороны сша