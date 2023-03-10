https://ria.ru/20230310/bespilotniki-1857010258.html
В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников
В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 10.03.2023
В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе в целях усиления охраны общественного порядка, указ вступает... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:57
2023-03-10T13:57
2023-03-10T13:57
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 10 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе в целях усиления охраны общественного порядка, указ вступает в силу с 10 марта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Запретить использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Республики Адыгея… до отмены режима (уровня повышенной готовности)", - говорится в указе. Исключение сделано для беспилотников, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также иными организациями и физическими лицами по договору с указанными органами и подведомственными им организациями, добавляется в указе. Документ создан в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года и вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1844009814.html
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республика адыгея, мурат кумпилов, россия
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия
В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников
Глава Адыгеи Кумпилов подписал постановление о запрете использования беспилотников