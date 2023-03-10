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Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/bespilotnik-1856911403.html
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО - РИА Новости, 10.03.2023
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО
Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:21
2023-03-10T08:21
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
камчатский край
москва
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника, который невозможно вывести из строя при помощи радиоэлектроники. "Побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где мне показали новую разработку - гибридный беспилотник. Его опытный экземпляр вскоре отправим нашим военным в зоне СВО. Самое главное в нем - он долго может находиться в полете и его невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы, только физически", - написал Солодов в своем телеграм-канале. По словам губернатора, первыми беспилотник получат морские пехотинцы с Камчатки. Отправка по заказу региональных властей намечена на начало апреля. В случае, если дрон хорошо себя покажет, власти региона намерены закупить еще несколько штук.
https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html
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безопасность, технологии, камчатский край, москва, владимир солодов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Камчатский край, Москва, Владимир Солодов
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО

Власти Камчатки передадут опытный экземпляр гибридного беспилотника в зону спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО
Военнослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника, который невозможно вывести из строя при помощи радиоэлектроники.
"Побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где мне показали новую разработку - гибридный беспилотник. Его опытный экземпляр вскоре отправим нашим военным в зоне СВО. Самое главное в нем - он долго может находиться в полете и его невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы, только физически", - написал Солодов в своем телеграм-канале.
Пропеллер беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Источник: в России начались испытания беспилотника ТрАМП
17 февраля, 03:23
По словам губернатора, первыми беспилотник получат морские пехотинцы с Камчатки. Отправка по заказу региональных властей намечена на начало апреля.
В случае, если дрон хорошо себя покажет, власти региона намерены закупить еще несколько штук.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииКамчатский крайМоскваВладимир Солодов
 
 
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