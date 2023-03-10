https://ria.ru/20230310/bespilotnik-1856911403.html

Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО

Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО - РИА Новости, 10.03.2023

Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:21

2023-03-10T08:21

2023-03-10T08:21

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

камчатский край

москва

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника, который невозможно вывести из строя при помощи радиоэлектроники. "Побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где мне показали новую разработку - гибридный беспилотник. Его опытный экземпляр вскоре отправим нашим военным в зоне СВО. Самое главное в нем - он долго может находиться в полете и его невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы, только физически", - написал Солодов в своем телеграм-канале. По словам губернатора, первыми беспилотник получат морские пехотинцы с Камчатки. Отправка по заказу региональных властей намечена на начало апреля. В случае, если дрон хорошо себя покажет, власти региона намерены закупить еще несколько штук.

https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html

https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html

камчатский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, камчатский край, москва, владимир солодов