https://ria.ru/20230310/bespilotnik-1856911403.html
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО - РИА Новости, 10.03.2023
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО
Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:21
2023-03-10T08:21
2023-03-10T08:21
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
камчатский край
москва
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что морские пехотинцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, получат опытный экземпляр гибридного беспилотника, который невозможно вывести из строя при помощи радиоэлектроники. "Побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где мне показали новую разработку - гибридный беспилотник. Его опытный экземпляр вскоре отправим нашим военным в зоне СВО. Самое главное в нем - он долго может находиться в полете и его невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы, только физически", - написал Солодов в своем телеграм-канале. По словам губернатора, первыми беспилотник получат морские пехотинцы с Камчатки. Отправка по заказу региональных властей намечена на начало апреля. В случае, если дрон хорошо себя покажет, власти региона намерены закупить еще несколько штук.
https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html
https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, камчатский край, москва, владимир солодов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Камчатский край, Москва, Владимир Солодов
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО
Власти Камчатки передадут опытный экземпляр гибридного беспилотника в зону спецоперации