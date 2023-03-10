https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html
Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности
Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 10.03.2023
Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности
Численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек или 10,5 процента населения, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:30
2023-03-10T20:30
2023-03-10T20:57
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
херсонская область
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек или 10,5 процента населения, свидетельствуют данные на сайте Росстата.Годом ранее этот показатель составлял 16 миллионов человек. Ведомство указало, что на это изменение повлияли:Начальное значение "границы бедности" устанавливают на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. За основу при его оценки берут потребительскую корзину. Этот показатель за четвертый квартал 2020 года — 11 329 рублей. Его ежеквартально увеличивают по уровню инфляции.В четвертом квартале прошлого года значение границы бедности составило 13 762 рубля, а по итогам года — 13 545 рублей.Росстат представил данные без учета статистики по ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855204778.html
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба государственной статистики (росстат), херсонская область
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Херсонская область
Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности
Росстат отметил снижение уровня бедности до исторического минимума — 10,5 процента