https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html

Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности

Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 10.03.2023

Росстат отметил снижение числа россиян с доходами ниже границы бедности

Численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек или 10,5 процента населения, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T20:30

2023-03-10T20:30

2023-03-10T20:57

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

херсонская область

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек или 10,5 процента населения, свидетельствуют данные на сайте Росстата.Годом ранее этот показатель составлял 16 миллионов человек. Ведомство указало, что на это изменение повлияли:Начальное значение "границы бедности" устанавливают на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. За основу при его оценки берут потребительскую корзину. Этот показатель за четвертый квартал 2020 года — 11 329 рублей. Его ежеквартально увеличивают по уровню инфляции.В четвертом квартале прошлого года значение границы бедности составило 13 762 рубля, а по итогам года — 13 545 рублей.Росстат представил данные без учета статистики по ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областям.

https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855204778.html

https://ria.ru/20230119/rubl-1846069027.html

россия

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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба государственной статистики (росстат), херсонская область