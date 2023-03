https://ria.ru/20230310/bank-1856975354.html

В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров

В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров - РИА Новости, 10.03.2023

В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров

Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но до ее завершения еще далеко, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:46

2023-03-10T12:46

2023-03-10T13:57

альфа-банк

михаил фридман

экономика

петр авен

альфа-групп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96ccc2f7eec491111798974d4fed3c8a.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но до ее завершения еще далеко, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову. По данным издания, Фридман и Авен владеют 45% акций Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка."Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется", - сообщили в банке."Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - добавили в банке.По данным на март 2022 года, Косогову через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций, Авену - 12,4%, Фридману - 32,9%, Юникредит (UniCredit S.p.A.) - 9,9%, Фонду исследования раковых заболеваний (The Mark Foundation for Cancer Research) - 3,9%.

https://ria.ru/20230307/oligarkhi-1856237660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

альфа-банк, михаил фридман, экономика, петр авен, альфа-групп