https://ria.ru/20230310/bank-1856975354.html
В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров
В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров - РИА Новости, 10.03.2023
В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров
Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но до ее завершения еще далеко, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:46
2023-03-10T12:46
2023-03-10T13:57
альфа-банк
михаил фридман
экономика
петр авен
альфа-групп
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но до ее завершения еще далеко, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову. По данным издания, Фридман и Авен владеют 45% акций Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка."Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется", - сообщили в банке."Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - добавили в банке.По данным на март 2022 года, Косогову через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций, Авену - 12,4%, Фридману - 32,9%, Юникредит (UniCredit S.p.A.) - 9,9%, Фонду исследования раковых заболеваний (The Mark Foundation for Cancer Research) - 3,9%.
https://ria.ru/20230307/oligarkhi-1856237660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, михаил фридман, экономика, петр авен, альфа-групп
Альфа-банк, Михаил Фридман, Экономика, Петр Авен, Альфа-Групп
В Альфа-банке сообщили о подготовке сделки по смене акционеров
Альфа-банк подтвердил данные о подготовке сделки по продаже долей Фридмана и Авена
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но до ее завершения еще далеко, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские бизнесмены Михаил Фридман
и Петр Авен
в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову. По данным издания, Фридман и Авен владеют 45% акций Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.
"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется", - сообщили в банке.
"Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп
Андрей Косогов", - добавили в банке.
По данным на март 2022 года, Косогову через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций, Авену - 12,4%, Фридману - 32,9%, Юникредит (UniCredit S.p.A.) - 9,9%, Фонду исследования раковых заболеваний (The Mark Foundation for Cancer Research) - 3,9%.
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