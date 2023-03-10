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Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей - РИА Новости, 10.03.2023
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Нижегородская область
 
14:56 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/avtomobili-1857029320.html
Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей
Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей - РИА Новости, 10.03.2023
Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 59 новых легковых автомобилей медицинским организациям шести муниципалитетов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:56
2023-03-10T14:56
нижегородская область
нижегородская область
арзамас
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 59 новых легковых автомобилей медицинским организациям шести муниципалитетов, сообщает пресс-служба региона. Автомобили Lada Granta получили 43 лечебных учреждения Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. "Автопарк медицинских организаций Нижегородской области ежегодно пополняется. Транспорт в небольших городах уже удалось серьёзно обновить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", поэтому сегодня очередная партия машин отправляется в крупные города и агломерации", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Решение о выделении из областного бюджета средств на закупку новых автомобилей губернатор Нижегородской области принял в 2022 году. "За последнее время количество выездов медиков увеличилось в разы. Это вызовы и повторные приемы, взятие анализов и патронаж пациентов с хроническими заболеваниями, доставка лекарств льготникам и посещение граждан старшего поколения. Будем продолжать обновлять парк, создавать комфортные условия для медиков и пациентов", – добавил губернатор. Отмечается, что в 2023 году по нацпроекту "Здравоохранение" для медиков будет закуплено еще 157 легковых автомобилей. Также в регион в рамках нацпроекта в начале года поступило 12 новых машин скорой помощи. Кроме того, по решению губернатора, более 60 новых "скорых" закупается за счет регионального бюджета. "Человеческая жизнь часто зависит от оперативности работы медицинских служб, поэтому закупка транспорта – очень важный шаг на пути повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
https://ria.ru/20230302/profobrazovanie-1855542792.html
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нижегородская область, арзамас, глеб никитин, lada vesta, бор
Нижегородская область, Нижегородская область, Арзамас, Глеб Никитин, Lada Vesta, Бор
Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей

Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых легковых автомобилей

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкВид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 59 новых легковых автомобилей медицинским организациям шести муниципалитетов, сообщает пресс-служба региона.
Автомобили Lada Granta получили 43 лечебных учреждения Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа.
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"Автопарк медицинских организаций Нижегородской области ежегодно пополняется. Транспорт в небольших городах уже удалось серьёзно обновить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", поэтому сегодня очередная партия машин отправляется в крупные города и агломерации", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Решение о выделении из областного бюджета средств на закупку новых автомобилей губернатор Нижегородской области принял в 2022 году. "За последнее время количество выездов медиков увеличилось в разы. Это вызовы и повторные приемы, взятие анализов и патронаж пациентов с хроническими заболеваниями, доставка лекарств льготникам и посещение граждан старшего поколения. Будем продолжать обновлять парк, создавать комфортные условия для медиков и пациентов", – добавил губернатор.
Отмечается, что в 2023 году по нацпроекту "Здравоохранение" для медиков будет закуплено еще 157 легковых автомобилей. Также в регион в рамках нацпроекта в начале года поступило 12 новых машин скорой помощи. Кроме того, по решению губернатора, более 60 новых "скорых" закупается за счет регионального бюджета.
"Человеческая жизнь часто зависит от оперативности работы медицинских служб, поэтому закупка транспорта – очень важный шаг на пути повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
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Нижегородская областьНижегородская областьАрзамасГлеб НикитинLada VestaБор
 
 
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