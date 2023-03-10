https://ria.ru/20230310/avtomobili-1857029320.html

Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей

Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей - РИА Новости, 10.03.2023

Нижегородские больницы и поликлиники получили 59 новых автомобилей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 59 новых легковых автомобилей медицинским организациям шести муниципалитетов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:56

2023-03-10T14:56

2023-03-10T14:56

нижегородская область

нижегородская область

арзамас

глеб никитин

lada vesta

бор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a67fe8dd6e1a1e3f96aa0ffed52f235.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал 59 новых легковых автомобилей медицинским организациям шести муниципалитетов, сообщает пресс-служба региона. Автомобили Lada Granta получили 43 лечебных учреждения Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. "Автопарк медицинских организаций Нижегородской области ежегодно пополняется. Транспорт в небольших городах уже удалось серьёзно обновить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", поэтому сегодня очередная партия машин отправляется в крупные города и агломерации", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Решение о выделении из областного бюджета средств на закупку новых автомобилей губернатор Нижегородской области принял в 2022 году. "За последнее время количество выездов медиков увеличилось в разы. Это вызовы и повторные приемы, взятие анализов и патронаж пациентов с хроническими заболеваниями, доставка лекарств льготникам и посещение граждан старшего поколения. Будем продолжать обновлять парк, создавать комфортные условия для медиков и пациентов", – добавил губернатор. Отмечается, что в 2023 году по нацпроекту "Здравоохранение" для медиков будет закуплено еще 157 легковых автомобилей. Также в регион в рамках нацпроекта в начале года поступило 12 новых машин скорой помощи. Кроме того, по решению губернатора, более 60 новых "скорых" закупается за счет регионального бюджета. "Человеческая жизнь часто зависит от оперативности работы медицинских служб, поэтому закупка транспорта – очень важный шаг на пути повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

https://ria.ru/20230302/profobrazovanie-1855542792.html

https://ria.ru/20230309/pozhar-1856776487.html

нижегородская область

арзамас

бор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, арзамас, глеб никитин, lada vesta, бор