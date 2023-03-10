https://ria.ru/20230310/atom-1856984738.html

Европа все еще сильно зависит от российской атомной энергетики, пишут СМИ

Европа все еще сильно зависит от российской атомной энергетики, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2023

Европа все еще сильно зависит от российской атомной энергетики, пишут СМИ

Энергетика Европы все еще сильно зависит от российского атомного сектора, пишет газета New York Times. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:04

2023-03-10T13:04

2023-03-10T13:04

россия

европа

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

еврокомиссия

в мире

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Энергетика Европы все еще сильно зависит от российского атомного сектора, пишет газета New York Times. Издание отмечает, что Евросоюзу было проще найти замену российским нефти и газу из-за введенных ограничений, чем отказаться от "зависимости" от "Росатома". Газета пишет, что в связи с этим Россия все еще имеет решающее значение в энергетических поставках в Европе, а в регионе мало кто поддерживает предложения по введению санкций против "Росатома". Кроме того, отмечается, что для стран, где есть построенные с Россией ядерные реакторы, зависимость укоренилась уже глубоко. Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в кабмине Венгрии заявляли, что санкций против ядерной энергетики РФ "ни в какой форме" нет в десятом пакете. При этом СМИ сообщали, что ряд стран, в том числе Франция, Венгрия и Болгария, блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации "Росатом". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Росатом" готов к усилению западного давления на свои зарубежные проекты, найдет способы и механизмы для их реализации, заявил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии, санкции, франция, болгария, новости - ядерные технологии