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"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде
"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде - РИА Новости, 10.03.2023
"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде
Управление по координации планетарной обороны НАСА оценила как небольшую вероятность столкновения астероида 2023 DW с Землей в 2046 году, говорится в Twitter... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:21
2023-03-10T16:21
2023-03-10T16:57
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Управление по координации планетарной обороны НАСА оценила как небольшую вероятность столкновения астероида 2023 DW с Землей в 2046 году, говорится в Twitter ведомства."Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землей в 2046 году", — пояснили специалисты.На сайте Европейского космического агентства сообщается, что 2023 DW открыли 26 февраля этого года. Он занял первое место в списке космических объектов, которые потенциально могут оказать влияние на Землю."Обычно, когда новые объекты только обнаруживаются, требуется несколько недель для сбора данных, чтобы уменьшить погрешность и адекватно предсказать их орбиты на годы вперед", — добавили в НАСА.Диаметр астероида составляет около 50 метров, то есть примерно равен длине олимпийского бассейна, а его ближайшее потенциальное столкновение с Землей произойдет не ранее чем через два десятилетия — в День святого Валентина в 2046 году. При этом вероятность падения оценивается как 1 к 607.По словам итальянского астронома Пьеро Сиколи, в случае катастрофы 2023 DW может упасть в любом месте от Индийского океана до восточного побережья США.
https://ria.ru/20230307/dart-1856185789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде
НАСА: астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в 2046 году
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Управление по координации планетарной обороны НАСА оценила как небольшую вероятность столкновения астероида 2023 DW с Землей в 2046 году, говорится в Twitter
ведомства.
"Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землей в 2046 году", — пояснили специалисты.
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На сайте Европейского космического агентства
сообщается, что 2023 DW открыли 26 февраля этого года. Он занял первое место в списке космических объектов, которые потенциально могут оказать влияние на Землю.
"Обычно, когда новые объекты только обнаруживаются, требуется несколько недель для сбора данных, чтобы уменьшить погрешность и адекватно предсказать их орбиты на годы вперед", — добавили в НАСА.
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Диаметр астероида составляет около 50 метров, то есть примерно равен длине олимпийского бассейна, а его ближайшее потенциальное столкновение с Землей произойдет не ранее чем через два десятилетия — в День святого Валентина в 2046 году. При этом вероятность падения оценивается как 1 к 607.
По словам итальянского астронома Пьеро Сиколи, в случае катастрофы 2023 DW может упасть в любом месте от Индийского океана до восточного побережья США.
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