https://ria.ru/20230310/asteroid-1857055455.html

"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде

"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде - РИА Новости, 10.03.2023

"Риск столкновения с Землей". НАСА заявило о потенциально опасном астероиде

Управление по координации планетарной обороны НАСА оценила как небольшую вероятность столкновения астероида 2023 DW с Землей в 2046 году, говорится в Twitter... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:21

2023-03-10T16:21

2023-03-10T16:57

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Управление по координации планетарной обороны НАСА оценила как небольшую вероятность столкновения астероида 2023 DW с Землей в 2046 году, говорится в Twitter ведомства."Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землей в 2046 году", — пояснили специалисты.На сайте Европейского космического агентства сообщается, что 2023 DW открыли 26 февраля этого года. Он занял первое место в списке космических объектов, которые потенциально могут оказать влияние на Землю."Обычно, когда новые объекты только обнаруживаются, требуется несколько недель для сбора данных, чтобы уменьшить погрешность и адекватно предсказать их орбиты на годы вперед", — добавили в НАСА.Диаметр астероида составляет около 50 метров, то есть примерно равен длине олимпийского бассейна, а его ближайшее потенциальное столкновение с Землей произойдет не ранее чем через два десятилетия — в День святого Валентина в 2046 году. При этом вероятность падения оценивается как 1 к 607.По словам итальянского астронома Пьеро Сиколи, в случае катастрофы 2023 DW может упасть в любом месте от Индийского океана до восточного побережья США.

https://ria.ru/20230307/dart-1856185789.html

https://ria.ru/20230304/asteroid-1855793702.html

https://ria.ru/20230207/nibiru-1850032727.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

космос - риа наука, земля, индийский океан, сша, наса