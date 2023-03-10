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Новый управляющий "Архыза" заявил, что поменяет стратегию развития курорта
Новый управляющий "Архыза" заявил, что поменяет стратегию развития курорта - РИА Новости, 10.03.2023
Новый управляющий "Архыза" заявил, что поменяет стратегию развития курорта
Новый управляющий горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Горные вершины", представит стратегию его развития уже в сентябре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:38
2023-03-10T15:38
2023-03-10T15:38
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новый управляющий горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Горные вершины", представит стратегию его развития уже в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На сегодня это самый амбициозный проект по сложности и срокам реализации. Мы как стратегический инвестор, используя свой управленческий опыт по комплексному развитию территорий, готовы стать частью большой туристической истории. В основе новой стратегии развития – модель интегрированного курорта, по которой уже успешно работает курорт "Красная Поляна", – рассказали в компании. "Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры. Финальная стратегия развития курорта "Архыз" будет представлена в сентябре 2023-го", – добавили в пресс-службе. По условиям сделки, в течение четырех лет с даты заключения договора "Горные вершины" должны будут создать на курорте "Архыз" не менее 30 километров трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет – довести количество мест размещения в гостиницах до восьми тысяч и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита."Кавказ.РФ и ООО "Горные вершины" подписали договор купли-продажи акций управляющей компании "Архыз" и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития РФ. Сумма сделки составила 24,2 миллиарда рублей.
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новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, отдых в России
Новый управляющий "Архыза" заявил, что поменяет стратегию развития курорта
Новый управляющий "Архыза" представит стратегию развития курорта в сентябре 2023 года
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новый управляющий горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Горные вершины", представит стратегию его развития уже в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На сегодня это самый амбициозный проект по сложности и срокам реализации. Мы как стратегический инвестор, используя свой управленческий опыт по комплексному развитию территорий, готовы стать частью большой туристической истории. В основе новой стратегии развития – модель интегрированного курорта, по которой уже успешно работает курорт "Красная Поляна", – рассказали в компании.
"Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры. Финальная стратегия развития курорта "Архыз" будет представлена в сентябре 2023-го", – добавили в пресс-службе.
По условиям сделки, в течение четырех лет с даты заключения договора "Горные вершины" должны будут создать на курорте "Архыз" не менее 30 километров трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет – довести количество мест размещения в гостиницах до восьми тысяч и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.
"Кавказ.РФ
и ООО "Горные вершины" подписали договор купли-продажи акций управляющей компании "Архыз" и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития
РФ. Сумма сделки составила 24,2 миллиарда рублей.
Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины"