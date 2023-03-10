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Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины"

Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины" - РИА Новости, 10.03.2023

Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины"

Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины", сумма сделки составила 24,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:24

2023-03-10T13:24

2023-03-10T13:43

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины", сумма сделки составила 24,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Кавказ.РФ". "Кавказ.РФ и ООО "Горные вершины" подписали договор купли-продажи акций управляющей компании "Архыз" и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Компанию-победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития РФ", – заявили в "Кавказ.РФ". Там уточнили, что претендентов на покупку было двое: компания "Партнерс Групп" и "Горные вершины". Первая предложила за курорт 19 миллиардов рублей со сроком оплаты в 2030 году. "Горные вершины" заявила, что готова приобрести "Архыз" за 24,2 миллиарда рублей с тем же годом оплаты, и таким образом выиграла конкурс. "С момента открытия на курорте было создано более 2100 мест размещения. Резиденты ОЭЗ (особой экономической зоны – ред.) вложили почти 4 миллиарда рублей в территорию, было создано и сохранено более тысячи рабочих мест. Очевидно, что курорт состоялся и готов к дальнейшему развитию на частные инвестиции", – отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, слова которого передала пресс-служба "Кавказ.РФ". Там также отметили, что следующим этапом после заключения договора станет оплата 25 процентов плюс одна акция в размере 6 миллиардов рублей. "Процедура запланирована на март-июнь, в зависимости от получения покупателем необходимых одобрений и согласий контролирующих органов. Оплата второго пакета акций пройдет в 2030 году, с учетом индексации сумма составит 23 миллиарда. Таким образом, общая покупная цена всех пакетов акций – 29 миллиардов рублей", – указали в корпорации. В конце января стало известно, что краснодарская компания "Горные вершины" подала ходатайство в ФАС о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз". Гендиректором ООО "Горные вершины", по данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", является Андрей Скок, ранее руководивший винодельней "Шато де Талю", входящей в группу компаний "Мантера". Основным бенефициаром "Мантеры" выступает бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854790168.html

https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855149482.html

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новости - туризм, александр ткачев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, отдых в россии