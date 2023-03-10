https://ria.ru/20230310/arest-1857105886.html

В Москве арестовали подозреваемых в убийстве и укрытии трупа в диване

В Москве арестовали подозреваемых в убийстве и укрытии трупа в диване - РИА Новости, 10.03.2023

В Москве арестовали подозреваемых в убийстве и укрытии трупа в диване

Мужчина и сожительница, обвиняемые в убийстве его отца, чье тело было найдено в диване в квартире в Москве, арестованы, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:16

2023-03-10T18:16

2023-03-10T18:25

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москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчина и сожительница, обвиняемые в убийстве его отца, чье тело было найдено в диване в квартире в Москве, арестованы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что тело мужчины, завернутое в пакет и спрятанное в диван, нашли 7 марта в квартире дома на улице Говорова в Москве. Возбуждено уголовное дело. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина долгое время не выходил на связь со своей сестрой, тогда та обратилась в полицию. Когда правоохранители вскрыли и обыскали квартиру, то обнаружили тело. Сколько времени мужчина пролежал в диване - неизвестно. "Сегодня по ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.05.2023", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html

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происшествия, москва, россия