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Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро - РИА Новости, 10.03.2023
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро
Черемушкинский суд Москвы арестовал Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:12
2023-03-10T18:12
2023-03-10T19:00
происшествия
москва
московский метрополитен
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года", — говорится в заявлении.Инцидент произошел днем 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Судя по видео с места происшествия, прямо перед приближающимся поездом мужчина подошел к стоящему рядом подростку и толкнул его под состав. Мальчик выжил, его жизни ничего не угрожает.Виновника ЧП тут же скрутил один из пассажиров. В полиции Владимир Кизик сознался в преступлении, но не смог объяснить мотивы своих действий, отметив, что конфликта с потерпевшим у него не было. Позднее появились данные, что задержанный некогда был пациентом психиатрической клинической больницы № 1, он страдает шизофренией. Как уточнил главврач медучреждения, в четверг мужчину выписали, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Сейчас персонал клиники проверяют на халатность.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20220128/sud-1769909442.html
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
2023-03-10T18:12
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PT0M15S
РИА Новости
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происшествия, москва, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро
Суд в Москве на два месяца арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Черемушкинский суд Москвы арестовал Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена
суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел днем 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Судя по видео с места происшествия, прямо перед приближающимся поездом мужчина подошел к стоящему рядом подростку и толкнул его под состав. Мальчик выжил, его жизни ничего не угрожает.
Виновника ЧП тут же скрутил один из пассажиров. В полиции Владимир Кизик сознался в преступлении, но не смог объяснить мотивы своих действий, отметив, что конфликта с потерпевшим у него не было.
Позднее появились данные, что задержанный некогда был пациентом психиатрической клинической больницы № 1, он страдает шизофренией. Как уточнил главврач медучреждения, в четверг мужчину выписали, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Сейчас персонал клиники проверяют на халатность.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
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