https://ria.ru/20230310/arest-1857104605.html

Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро

Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро - РИА Новости, 10.03.2023

Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро

Черемушкинский суд Москвы арестовал Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:12

2023-03-10T18:12

2023-03-10T19:00

происшествия

москва

московский метрополитен

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года", — говорится в заявлении.Инцидент произошел днем 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Судя по видео с места происшествия, прямо перед приближающимся поездом мужчина подошел к стоящему рядом подростку и толкнул его под состав. Мальчик выжил, его жизни ничего не угрожает.Виновника ЧП тут же скрутил один из пассажиров. В полиции Владимир Кизик сознался в преступлении, но не смог объяснить мотивы своих действий, отметив, что конфликта с потерпевшим у него не было. Позднее появились данные, что задержанный некогда был пациентом психиатрической клинической больницы № 1, он страдает шизофренией. Как уточнил главврач медучреждения, в четверг мужчину выписали, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Сейчас персонал клиники проверяют на халатность.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20220128/sud-1769909442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-03-10T18:12 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф)