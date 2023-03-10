https://ria.ru/20230310/arest-1857009816.html

Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали

Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали - РИА Новости, 10.03.2023

Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали

Жителя Нижневартовска, который удерживал в заложниках трехлетнего сына, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:55

2023-03-10T13:55

2023-03-10T13:55

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Жителя Нижневартовска, который удерживал в заложниках трехлетнего сына, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, до 9 мая", - сказала собеседница агентства. По данным горадминистрации, фигурант - 44-летний Владимир Широков, ранее работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен. В четверг его исключили из партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html

https://ria.ru/20230310/zalozhnik-1856916897.html

нижневартовск

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), единая россия