https://ria.ru/20230310/arest-1857009816.html
Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали
Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали - РИА Новости, 10.03.2023
Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали
Жителя Нижневартовска, который удерживал в заложниках трехлетнего сына, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:55
2023-03-10T13:55
2023-03-10T13:55
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Жителя Нижневартовска, который удерживал в заложниках трехлетнего сына, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но после переговоров сдался полицейским и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. СК завел уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, до 9 мая", - сказала собеседница агентства. По данным горадминистрации, фигурант - 44-летний Владимир Широков, ранее работал в подведомственном администрации Нижневартовска муниципальном учреждении, откуда недавно был уволен. В четверг его исключили из партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html
https://ria.ru/20230310/zalozhnik-1856916897.html
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Мужчину, державшего в заложниках сына в Нижневартовске, арестовали
Мужчину, державшего в заложниках трехлетнего сына в Нижневартовске, арестовали до 9 мая