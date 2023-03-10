https://ria.ru/20230310/arapov-1856929972.html

Суд утвердил условно-досрочное освобождение экс-мэра Оренбурга Арапова

Суд утвердил условно-досрочное освобождение экс-мэра Оренбурга Арапова - РИА Новости, 10.03.2023

Суд утвердил условно-досрочное освобождение экс-мэра Оренбурга Арапова

Областной суд отклонил жалобу прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова, сколотившего... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:20

2023-03-10T10:20

2023-03-10T10:20

происшествия

оренбург

евгений арапов

оренбургский областной суд

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УФА, 10 мар – РИА Новости. Областной суд отклонил жалобу прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова, сколотившего многомиллионное состояние на взятках, сообщили РИА Новости в суде в пятницу. В августе 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арапова за взяточничество к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 15 миллионов рублей. В январе Акбулакский районный суд досрочно освободил из колонии Арапова, подсчитав, что бывший чиновник встал на путь исправления. Ему зачлось отсутствие взысканий и наличие поощрений на труд и примерное поведение. Кроме того, назначенный судом штраф в 15 миллионов рублей он полностью уплатил. Прокуратура, однако, не согласилась с решением об УДО и обжаловала его в Оренбургском областном суде. Решение оказалось следующим: "Оставить в силе постановление суда первой инстанции". Ранее суд обратил в доход государства жилой дом, земельные участки, автомобиль, нежилое помещение, квартиру, доли в уставных капиталах организаций на 100 миллионов рублей, принадлежавшие Арапову, но записанные на его родственников, а также его собственные активы на 24 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230308/zaderzhanie-1856589487.html

https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбург, евгений арапов, оренбургский областной суд