На Украине предъявили обвинения экс-руководству "Антонова"
На Украине экс-руководство "Антонова" обвинили в препятствовании деятельности военных
Испытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ" . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшее руководство украинского госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".
Как сообщало ранее украинское издание "Цензор.Нет" служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Сергея Бычкова и начальника безопасности "Антонова" Нетесова. Следствие считает, что в январе-феврале 2022 года экс-чиновники не допустили военнослужащих нацгвардии на территорию гостомельского аэропорта для подготовки мероприятий по усилению и защите отдельных объектов.
"Сообщено о подозрении экс-руководителям госпредприятия "Антонов", из-за действий которых уничтожена "Мрия". Бывший гендиректор ГП "Антонов", исполняющий обязанности заместителя гендиректора, а также заместитель директора по авиационной безопасности госпредприятия уведомлены о подозрении в препятствовании законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
При этом ведомство имена подозреваемых не называет. По данным следствия, в январе-феврале 2022 года для выполнения распоряжения генштаба украинской армии нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны аэродрома в Гостомеле в Киевской области. Однако должностные лица государственного предприятия якобы "помешали законной деятельности" нацгвардии, что привело к уничтожению самолета АН-225 "Мрия", повреждению других самолетов и автотранспортных средств предприятия. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении третьего решается вопрос об объявлении его в розыск.