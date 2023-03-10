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На Украине предъявили обвинения экс-руководству "Антонова" - РИА Новости, 10.03.2023
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12:11 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/antonov-1856962988.html
На Украине предъявили обвинения экс-руководству "Антонова"
На Украине предъявили обвинения экс-руководству "Антонова" - РИА Новости, 10.03.2023
На Украине предъявили обвинения экс-руководству "Антонова"
Офис генпрокурора Украины обвинил бывшее руководство украинского госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:11
2023-03-10T12:11
в мире
украина
киевская область
служба безопасности украины
гп "антонов"
ан-225 "мрия"
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшее руководство украинского госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия". Как сообщало ранее украинское издание "Цензор.Нет" служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Сергея Бычкова и начальника безопасности "Антонова" Нетесова. Следствие считает, что в январе-феврале 2022 года экс-чиновники не допустили военнослужащих нацгвардии на территорию гостомельского аэропорта для подготовки мероприятий по усилению и защите отдельных объектов. "Сообщено о подозрении экс-руководителям госпредприятия "Антонов", из-за действий которых уничтожена "Мрия". Бывший гендиректор ГП "Антонов", исполняющий обязанности заместителя гендиректора, а также заместитель директора по авиационной безопасности госпредприятия уведомлены о подозрении в препятствовании законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. При этом ведомство имена подозреваемых не называет. По данным следствия, в январе-феврале 2022 года для выполнения распоряжения генштаба украинской армии нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны аэродрома в Гостомеле в Киевской области. Однако должностные лица государственного предприятия якобы "помешали законной деятельности" нацгвардии, что привело к уничтожению самолета АН-225 "Мрия", повреждению других самолетов и автотранспортных средств предприятия. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении третьего решается вопрос об объявлении его в розыск.
https://ria.ru/20230310/sbu-1856896489.html
https://ria.ru/20221018/samolet-1824884961.html
украина
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в мире, украина, киевская область, служба безопасности украины, гп "антонов", ан-225 "мрия"
В мире, Украина, Киевская область, Служба безопасности Украины, ГП "Антонов", Ан-225 "Мрия"
На Украине предъявили обвинения экс-руководству "Антонова"

На Украине экс-руководство "Антонова" обвинили в препятствовании деятельности военных

© РИА Новости / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ"
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Испытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшее руководство украинского госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".
Как сообщало ранее украинское издание "Цензор.Нет" служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора предприятия "Антонов" Сергея Бычкова и начальника безопасности "Антонова" Нетесова. Следствие считает, что в январе-феврале 2022 года экс-чиновники не допустили военнослужащих нацгвардии на территорию гостомельского аэропорта для подготовки мероприятий по усилению и защите отдельных объектов.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
СМИ: СБУ задержала бывшего директора предприятия "Антонов"
Вчера, 01:45
"Сообщено о подозрении экс-руководителям госпредприятия "Антонов", из-за действий которых уничтожена "Мрия". Бывший гендиректор ГП "Антонов", исполняющий обязанности заместителя гендиректора, а также заместитель директора по авиационной безопасности госпредприятия уведомлены о подозрении в препятствовании законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
При этом ведомство имена подозреваемых не называет. По данным следствия, в январе-феврале 2022 года для выполнения распоряжения генштаба украинской армии нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны аэродрома в Гостомеле в Киевской области. Однако должностные лица государственного предприятия якобы "помешали законной деятельности" нацгвардии, что привело к уничтожению самолета АН-225 "Мрия", повреждению других самолетов и автотранспортных средств предприятия. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении третьего решается вопрос об объявлении его в розыск.
Самолет Мрия - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
СБУ обвинила сотрудников "Антонова" в гибели самолета "Мрия"
18 октября 2022, 15:05
 
В миреУкраинаКиевская областьСлужба безопасности УкраиныГП "Антонов"Ан-225 "Мрия"
 
 
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