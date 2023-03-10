https://ria.ru/20230310/antenny-1857015615.html

"Ростех" разработал импортозамещающие антенны для GPS и Глонасс

"Ростех" разработал импортозамещающие антенны для GPS и Глонасс - РИА Новости, 10.03.2023

"Ростех" разработал импортозамещающие антенны для GPS и Глонасс

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:15

2023-03-10T14:15

2023-03-10T14:15

технологии

ростех

российская электроника

gps

глонасс (система навигации)

россия

импортозамещение

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и Глонасс, их серийное производство планируется запустить в 2023 году, говорится в сообщении "Ростеха". "В рамках инициативной опытно-конструкторской работы инженеры Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику") создали образцы антенн для приема сигналов систем GPS и Глонасс", - отметили в госкорпорации. В "Ростехе" также уточнили, что оборудование может применяться как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения. "Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны. Серийное производство новых антенн планируем запустить в 2023 году", – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

https://ria.ru/20230114/glonass-1844786128.html

https://ria.ru/20221227/gps-1841777019.html

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технологии, ростех, российская электроника, gps, глонасс (система навигации), россия, импортозамещение