https://ria.ru/20230310/amerika-1856984146.html

В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США

В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США - РИА Новости, 10.03.2023

В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США

Отсутствие диалога России и США только повышает шансы на дальнейшее ухудшение отношений и новые ошибки со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:03

2023-03-10T13:03

2023-03-10T13:03

в мире

россия

сша

сергей рябков

rt arabic

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отсутствие диалога России и США только повышает шансы на дальнейшее ухудшение отношений и новые ошибки со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы открыты, мы заинтересованы в обсуждении такого сюжета, как нормализация деятельности дипломатических представительств наших стран... Пока с этим не очень получается в силу того, что коллеги в Вашингтоне не хотят договариваться на разумной, паритетной, взаимоуважительной основе... Отсутствие диалога только повышает шансы на дальнейшее ухудшение и ошибки с американской стороны", - сказал Рябков в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20230310/dsnv-1856963799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, сергей рябков, rt arabic