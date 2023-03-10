https://ria.ru/20230310/amerika-1856984146.html
В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США
В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США - РИА Новости, 10.03.2023
В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США
Отсутствие диалога России и США только повышает шансы на дальнейшее ухудшение отношений и новые ошибки со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:03
2023-03-10T13:03
2023-03-10T13:03
в мире
россия
сша
сергей рябков
rt arabic
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отсутствие диалога России и США только повышает шансы на дальнейшее ухудшение отношений и новые ошибки со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы открыты, мы заинтересованы в обсуждении такого сюжета, как нормализация деятельности дипломатических представительств наших стран... Пока с этим не очень получается в силу того, что коллеги в Вашингтоне не хотят договариваться на разумной, паритетной, взаимоуважительной основе... Отсутствие диалога только повышает шансы на дальнейшее ухудшение и ошибки с американской стороны", - сказал Рябков в интервью RT Arabic.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, rt arabic
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, RT Arabic
В МИД предупредили, чем грозит отсутствие диалога России и США
Рябков: отсутствие диалога с США повышает шансы на новые ошибки со стороны Вашингтона