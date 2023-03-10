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В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека - РИА Новости, 10.03.2023
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03:26 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека
В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека - РИА Новости, 10.03.2023
В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека, предусмотрев... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T03:26
2023-03-10T03:26
госдума рф
султан хамзаев
татьяна буцкая
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека, предусмотрев соответствующую ответственность в Уголовном кодексе, а также давать дополнительные выплаты больницам, которые зафиксируют уменьшение числа абортов. Ранее первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в Думе не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству. "Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека", - заявил депутат. Политик отметил, что в первую очередь это должно касаться тех женщин, у которых нет показаний делать аборт с медицинской точки зрения, по состоянию здоровья. Вместе с тем, депутат заявил, что необходима и более жесткая ответственность для частных клиник, если они проводят данные процедуры "втемную", скрывая информацию об абортах. При этом Хамзаев считает необходимым предусмотреть допвыплаты и поощрения для тех медучреждений, где будет зафиксировано уменьшение числа абортов. "Во главе угла должна быть женщина, ее судьба, ее здоровье. И в этих целях государство должно делать все возможное", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html
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госдума рф, султан хамзаев, татьяна буцкая
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Татьяна Буцкая
В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека

Депутат Госдумы Хамзаев: необходимо приравнять склонение к абортам к убийству человека

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека, предусмотрев соответствующую ответственность в Уголовном кодексе, а также давать дополнительные выплаты больницам, которые зафиксируют уменьшение числа абортов.
Ранее первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в Думе не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству.
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"Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека", - заявил депутат.
Политик отметил, что в первую очередь это должно касаться тех женщин, у которых нет показаний делать аборт с медицинской точки зрения, по состоянию здоровья. Вместе с тем, депутат заявил, что необходима и более жесткая ответственность для частных клиник, если они проводят данные процедуры "втемную", скрывая информацию об абортах.
При этом Хамзаев считает необходимым предусмотреть допвыплаты и поощрения для тех медучреждений, где будет зафиксировано уменьшение числа абортов.
"Во главе угла должна быть женщина, ее судьба, ее здоровье. И в этих целях государство должно делать все возможное", - резюмировал он.
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