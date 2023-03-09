https://ria.ru/20230309/zvuki-1856681103.html

Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО

Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО - РИА Новости, 09.03.2023

Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО

В Липецкой области выясняют источник звуков, которые слышали в четверг жители нескольких районов, но это не ПВО, а, возможно, пролетавшие российские самолеты,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:02

2023-03-09T10:02

2023-03-09T10:35

липецкая область

липецк

украина

вооруженные силы рф

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. В Липецкой области выясняют источник звуков, которые слышали в четверг жители нескольких районов, но это не ПВО, а, возможно, пролетавшие российские самолеты, сообщили в правительстве региона. По данным властей, рано утром в четверг были слышны "громкие хлопки" в Липецке, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах. "Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено. Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан", — сообщили в Telegram-канале правительства области. Власти предположили, что это могли быть пролетавшие над областью самолеты, и напомнили, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда по всей стране.

https://ria.ru/20230304/sevastopol-1855827659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, липецк, украина, вооруженные силы рф, происшествия