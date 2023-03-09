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Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО - РИА Новости, 09.03.2023
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10:02 09.03.2023 (обновлено: 10:35 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zvuki-1856681103.html
Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО
Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО - РИА Новости, 09.03.2023
Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО
В Липецкой области выясняют источник звуков, которые слышали в четверг жители нескольких районов, но это не ПВО, а, возможно, пролетавшие российские самолеты,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:02
2023-03-09T10:35
липецкая область
липецк
украина
вооруженные силы рф
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. В Липецкой области выясняют источник звуков, которые слышали в четверг жители нескольких районов, но это не ПВО, а, возможно, пролетавшие российские самолеты, сообщили в правительстве региона. По данным властей, рано утром в четверг были слышны "громкие хлопки" в Липецке, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах. "Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено. Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан", — сообщили в Telegram-канале правительства области. Власти предположили, что это могли быть пролетавшие над областью самолеты, и напомнили, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда по всей стране.
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липецкая область, липецк, украина, вооруженные силы рф, происшествия
Липецкая область, Липецк, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Напугавшие жителей Липецкой области громкие звуки оказались не работой ПВО

Власти Липецкой области опровергли сообщения о работе систем ПВО в регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Липецк. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. В Липецкой области выясняют источник звуков, которые слышали в четверг жители нескольких районов, но это не ПВО, а, возможно, пролетавшие российские самолеты, сообщили в правительстве региона.
По данным властей, рано утром в четверг были слышны "громкие хлопки" в Липецке, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах.
"Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено. Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан", — сообщили в Telegram-канале правительства области.
Власти предположили, что это могли быть пролетавшие над областью самолеты, и напомнили, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда по всей стране.
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