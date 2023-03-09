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Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский - РИА Новости, 09.03.2023
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский
Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:36
2023-03-09T11:36
2023-03-09T11:36
культура
ссср
авангард
никита хрущев
живопись
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года. Тем не менее он не назвал причину смерти художника. Борис Жутовский – советский и российский живописец и иллюстратор. В 1962 году он поучаствовал в скандальной выставке "30 лет МОСХ", которую посетил Хрущев. Политик раскритиковал авангардистов и назвал их произведения "мазней". Однако позже он извинился перед Жутовским. В 1969 году иллюстратора приняли в Союз художников СССР. Кроме того, его работы выставлялись в галереях за границей. Ранее умер муж писательницы Дарьи Донцовой Александр. Ему было 73 года.
https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, авангард, никита хрущев, живопись
Культура, СССР, Авангард, Никита Хрущев, Живопись
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский
Раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский умер в возрасте 91 года
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года.
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"Боба Жутовский умер. Прости дорогой, я не успел", – высказался политолог Аркадий Дубнов в своей соцсети.
Тем не менее он не назвал причину смерти художника.
Борис Жутовский – советский и российский живописец и иллюстратор. В 1962 году он поучаствовал в скандальной выставке "30 лет МОСХ", которую посетил Хрущев. Политик раскритиковал авангардистов и назвал их произведения "мазней". Однако позже он извинился перед Жутовским.
В 1969 году иллюстратора приняли в Союз художников СССР. Кроме того, его работы выставлялись в галереях за границей.
Ранее умер
муж писательницы Дарьи Донцовой Александр. Ему было 73 года.
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