Рейтинг@Mail.ru
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:36 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zhutovskiy-1856693302.html
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский - РИА Новости, 09.03.2023
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский
Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:36
2023-03-09T11:36
культура
ссср
авангард
никита хрущев
живопись
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151005/08/1510050846_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_8d46f8915117bac94c2c54383b9562f2.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года. Тем не менее он не назвал причину смерти художника. Борис Жутовский – советский и российский живописец и иллюстратор. В 1962 году он поучаствовал в скандальной выставке "30 лет МОСХ", которую посетил Хрущев. Политик раскритиковал авангардистов и назвал их произведения "мазней". Однако позже он извинился перед Жутовским. В 1969 году иллюстратора приняли в Союз художников СССР. Кроме того, его работы выставлялись в галереях за границей. Ранее умер муж писательницы Дарьи Донцовой Александр. Ему было 73 года.
https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151005/08/1510050846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f1c6e4a058addafa0ccb4b3f420fe96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, авангард, никита хрущев, живопись
Культура, СССР, Авангард, Никита Хрущев, Живопись
Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский

Раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский умер в возрасте 91 года

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкХудожник Борис Жутовский
Художник Борис Жутовский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года.
«
"Боба Жутовский умер. Прости дорогой, я не успел", – высказался политолог Аркадий Дубнов в своей соцсети.
Тем не менее он не назвал причину смерти художника.
Борис Жутовский – советский и российский живописец и иллюстратор. В 1962 году он поучаствовал в скандальной выставке "30 лет МОСХ", которую посетил Хрущев. Политик раскритиковал авангардистов и назвал их произведения "мазней". Однако позже он извинился перед Жутовским.
В 1969 году иллюстратора приняли в Союз художников СССР. Кроме того, его работы выставлялись в галереях за границей.
Ранее умер муж писательницы Дарьи Донцовой Александр. Ему было 73 года.
Американский саксофонист Уэйн Шортер - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Умер 12-кратный лауреат "Грэмми" джазовый музыкант Уэйн Шортер
3 марта, 11:10
 
КультураСССРАвангардНикита ХрущевЖивопись
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала