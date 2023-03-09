https://ria.ru/20230309/zhutovskiy-1856693302.html

Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский

Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский - РИА Новости, 09.03.2023

Умер раскритикованный Никитой Хрущевым художник Борис Жутовский

Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:36

2023-03-09T11:36

2023-03-09T11:36

культура

ссср

авангард

никита хрущев

живопись

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Участник раскритикованной Никитой Хрущевым выставки авангардистов "30 лет МОСХ" Борис Жутовский скончался в возрасте 91 года. Тем не менее он не назвал причину смерти художника. Борис Жутовский – советский и российский живописец и иллюстратор. В 1962 году он поучаствовал в скандальной выставке "30 лет МОСХ", которую посетил Хрущев. Политик раскритиковал авангардистов и назвал их произведения "мазней". Однако позже он извинился перед Жутовским. В 1969 году иллюстратора приняли в Союз художников СССР. Кроме того, его работы выставлялись в галереях за границей. Ранее умер муж писательницы Дарьи Донцовой Александр. Ему было 73 года.

https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html

ссср

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ссср, авангард, никита хрущев, живопись