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Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 09.03.2023
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13:11 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html
Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону
Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 09.03.2023
Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону
Полиция проверит информацию о жителе Ростова-на-Дону, который, как пишут в соцсетях, стирал свою собаку в стиральной машинке, заливал из перцового баллончика и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:11
2023-03-09T13:11
происшествия
ростов-на-дону
россия
животные
youtube
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция проверит информацию о жителе Ростова-на-Дону, который, как пишут в соцсетях, стирал свою собаку в стиральной машинке, заливал из перцового баллончика и натравливал на других животных, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. "В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по опубликованной в сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя", - сказал собеседник агентства. Ранее в группе "Это Ростов" во "ВКонтакте" появилась информация о жителе Ростова-на-Дону, который якобы регулярно выкладывает на YouTube видео с жестоким обращением с животным. По информации авторов поста, он натравливал своего пса на других, стирал его в стиральной машинке и травил из перцового баллончика.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия, животные, youtube
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Животные, YouTube
Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону

Полиция проверит видео блогера из Ростова-на-Дону, который якобы стирал собаку в машинке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция проверит информацию о жителе Ростова-на-Дону, который, как пишут в соцсетях, стирал свою собаку в стиральной машинке, заливал из перцового баллончика и натравливал на других животных, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
"В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по опубликованной в сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя", - сказал собеседник агентства.
Ранее в группе "Это Ростов" во "ВКонтакте" появилась информация о жителе Ростова-на-Дону, который якобы регулярно выкладывает на YouTube видео с жестоким обращением с животным. По информации авторов поста, он натравливал своего пса на других, стирал его в стиральной машинке и травил из перцового баллончика.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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2 марта, 16:09
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияЖивотныеYouTube
 
 
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