https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html

Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону

Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 09.03.2023

Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону

Полиция проверит информацию о жителе Ростова-на-Дону, который, как пишут в соцсетях, стирал свою собаку в стиральной машинке, заливал из перцового баллончика и... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:11

2023-03-09T13:11

2023-03-09T13:11

происшествия

ростов-на-дону

россия

животные

youtube

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция проверит информацию о жителе Ростова-на-Дону, который, как пишут в соцсетях, стирал свою собаку в стиральной машинке, заливал из перцового баллончика и натравливал на других животных, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. "В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по опубликованной в сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя", - сказал собеседник агентства. Ранее в группе "Это Ростов" во "ВКонтакте" появилась информация о жителе Ростова-на-Дону, который якобы регулярно выкладывает на YouTube видео с жестоким обращением с животным. По информации авторов поста, он натравливал своего пса на других, стирал его в стиральной машинке и травил из перцового баллончика.

https://ria.ru/20230302/kot-1855408809.html

ростов-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, россия, животные, youtube