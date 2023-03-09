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Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 09.03.2023
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05:29 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856658327.html
Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 09.03.2023
Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Подземный толчок, магнитуда которого составила 5,1, зафиксировали днем в четверг в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T05:29
2023-03-09T05:29
происшествия
тихий океан
российская академия наук
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Подземный толчок, магнитуда которого составила 5,1, зафиксировали днем в четверг в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Очаг находился в 199 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 61 километр. Этот толчок стал третьим с начала суток. В том же районе в 10.24 (1.24 мск) произошло землетрясение магнитудой 4,1. В начале пятого утра там же случился толчок магнитудой 5,2. Ранее сообщалось, что три подземных толчка произошли у берегов Камчатки 8 марта. Магнитуда самого сильного составила 6,1, его ощутили жители трех населенных пунктов полуострова. По их словам, в домах качались люстры.
https://radiosputnik.ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856610833.html
тихий океан
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происшествия, тихий океан, российская академия наук, петропавловск-камчатский
Происшествия, Тихий океан, Российская академия наук, Петропавловск-Камчатский
Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Подземный толчок, магнитуда которого составила 5,1, зафиксировали днем в четверг в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Очаг находился в 199 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 61 километр.
Этот толчок стал третьим с начала суток. В том же районе в 10.24 (1.24 мск) произошло землетрясение магнитудой 4,1. В начале пятого утра там же случился толчок магнитудой 5,2.
Ранее сообщалось, что три подземных толчка произошли у берегов Камчатки 8 марта. Магнитуда самого сильного составила 6,1, его ощутили жители трех населенных пунктов полуострова. По их словам, в домах качались люстры.
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Вчера, 18:05
 
ПроисшествияТихий океанРоссийская академия наукПетропавловск-Камчатский
 
 
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