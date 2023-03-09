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Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев - РИА Новости, 09.03.2023
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06:33 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856660108.html
Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев
Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев - РИА Новости, 09.03.2023
Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев
Владимир Зеленский считает, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти нужно посетить Киев. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:33
2023-03-09T06:33
украина
сша
киев
владимир зеленский
конгресс сша
кевин маккарти
майкл маккол
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти нужно посетить Киев. Ранее Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Украину. "Демократы и республиканцы, которые приезжают, они видят потоки поставок, каждую пулю, каждый доллар. Это меняет точку зрения, перестаешь верить во все эти слухи и все, что распространяет Российская Федерация", - сказал он в интервью CNN. По словам Зеленского, для Маккарти было бы важно увидеть своими глазами логистику распределения западной помощи Киеву. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей США инициировали законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
https://ria.ru/20230308/konflikt-1856645048.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, конгресс сша, кевин маккарти, майкл маккол, в мире
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Конгресс США, Кевин Маккарти, Майкл Маккол, В мире
Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев

Зеленский считает, что спикеру палаты представителей США Маккарти нужно посетить Киев

© AP Photo / Jose Luis MaganaСпикер Палаты представителей США Кевин Маккарти
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти нужно посетить Киев.
Ранее Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Украину.
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"Демократы и республиканцы, которые приезжают, они видят потоки поставок, каждую пулю, каждый доллар. Это меняет точку зрения, перестаешь верить во все эти слухи и все, что распространяет Российская Федерация", - сказал он в интервью CNN.
По словам Зеленского, для Маккарти было бы важно увидеть своими глазами логистику распределения западной помощи Киеву.
В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей США инициировали законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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