https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856660108.html

Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев

Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев - РИА Новости, 09.03.2023

Зеленский считает, что спикеру конгресса США нужно посетить Киев

Владимир Зеленский считает, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти нужно посетить Киев. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T06:33

2023-03-09T06:33

2023-03-09T06:33

украина

сша

киев

владимир зеленский

конгресс сша

кевин маккарти

майкл маккол

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти нужно посетить Киев. Ранее Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Украину. "Демократы и республиканцы, которые приезжают, они видят потоки поставок, каждую пулю, каждый доллар. Это меняет точку зрения, перестаешь верить во все эти слухи и все, что распространяет Российская Федерация", - сказал он в интервью CNN. По словам Зеленского, для Маккарти было бы важно увидеть своими глазами логистику распределения западной помощи Киеву. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей США инициировали законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

https://ria.ru/20230308/konflikt-1856645048.html

https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856492984.html

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