https://ria.ru/20230309/zatsepin-1856738546.html
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях" - РИА Новости, 09.03.2023
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"
Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:21
2023-03-09T13:21
2023-03-09T13:21
культура
александр зацепин
леонид гайдай
кино
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021430_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_cf14380a58bf0b09c101720b1c9f7455.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Кроме того, он добавил, что руководитель отделения комедии Иван Пырьев не принял его отказ от работы в киноленте. По словам композитора, на мнение режиссера смогли повлиять только сценаристы фильма Морис Слободской и Яков Костюковский. Однако он добавил, что Гайдай так и не похвалил его композицию. Ранее Наталья Варлей сообщила, что Зацепин сразу решил сделать исполнительницей "Песни о медведях" Аиду Ведищеву. Однако композитор заявил, что принял решение в пользу певицы после записи артисток.
https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021430_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b269d635f990aab87e67120abec2b53a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр зацепин, леонид гайдай, кино, музыка
Культура, Александр Зацепин, Леонид Гайдай, Кино, Музыка
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях" для "Кавказской пленницы"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
«
"Он сначала не поверил в эту песню. Я написал несколько мелодий и посоветовал именно ее. Он ответил: "Я приглашу Арно Бабаджаняна". Я написал заявление и хотел уходить из картины", – поделился
композитор в передаче "Жизнь и судьба".
Кроме того, он добавил, что руководитель отделения комедии Иван Пырьев не принял его отказ от работы в киноленте.
«
"Мы пошли к Пырьеву, он тогда руководил отделением комедии. Он порвал заявление. Потом троица (Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин – Прим. Ред.) сказала Гайдаю: "Мы запомнили мелодию с первого раза". Он ответил: "Вы артисты, а не народ. Мне надо, чтобы народ запомнил". Гайдай хлопнул дверью. У него бывают такие настроения", – сообщил музыкант.
По словам композитора, на мнение режиссера смогли повлиять только сценаристы фильма Морис Слободской и Яков Костюковский.
«
"На следующий день нас спасли Слободской и Костюковский. Гайдай сказал: "Хорошо, пусть Дербенев пишет стихи", – признался Зацепин.
Однако он добавил, что Гайдай так и не похвалил его композицию.
«
"Ему наверно было неудобно. А потом наша песня прозвучала в "Бриллиантовой руке". Вот это и было его признание песни. Он сам ее спел", – заключил композитор.
Ранее Наталья Варлей сообщила
, что Зацепин сразу решил сделать исполнительницей "Песни о медведях" Аиду Ведищеву. Однако композитор заявил, что принял решение в пользу певицы после записи артисток.
Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог