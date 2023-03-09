https://ria.ru/20230309/zatsepin-1856738546.html

Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"

Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях" - РИА Новости, 09.03.2023

Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"

Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:21

2023-03-09T13:21

2023-03-09T13:21

культура

александр зацепин

леонид гайдай

кино

музыка

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Кроме того, он добавил, что руководитель отделения комедии Иван Пырьев не принял его отказ от работы в киноленте. По словам композитора, на мнение режиссера смогли повлиять только сценаристы фильма Морис Слободской и Яков Костюковский. Однако он добавил, что Гайдай так и не похвалил его композицию. Ранее Наталья Варлей сообщила, что Зацепин сразу решил сделать исполнительницей "Песни о медведях" Аиду Ведищеву. Однако композитор заявил, что принял решение в пользу певицы после записи артисток.

https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр зацепин, леонид гайдай, кино, музыка