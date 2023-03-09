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Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях" - РИА Новости, 09.03.2023
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Культура
 
13:21 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zatsepin-1856738546.html
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях" - РИА Новости, 09.03.2023
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"
Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:21
2023-03-09T13:21
культура
александр зацепин
леонид гайдай
кино
музыка
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Кроме того, он добавил, что руководитель отделения комедии Иван Пырьев не принял его отказ от работы в киноленте. По словам композитора, на мнение режиссера смогли повлиять только сценаристы фильма Морис Слободской и Яков Костюковский. Однако он добавил, что Гайдай так и не похвалил его композицию. Ранее Наталья Варлей сообщила, что Зацепин сразу решил сделать исполнительницей "Песни о медведях" Аиду Ведищеву. Однако композитор заявил, что принял решение в пользу певицы после записи артисток.
https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html
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александр зацепин, леонид гайдай, кино, музыка
Культура, Александр Зацепин, Леонид Гайдай, Кино, Музыка
Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях"

Зацепин раскрыл детали спора с Гайдаем из-за "Песни о медведях" для "Кавказской пленницы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФинал конкурса юных талантов "Синяя птица" на т/к "Россия"
Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Александр Зацепин признался, что Леониду Гайдаю не понравилась "Песня о медведях" для фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
«
"Он сначала не поверил в эту песню. Я написал несколько мелодий и посоветовал именно ее. Он ответил: "Я приглашу Арно Бабаджаняна". Я написал заявление и хотел уходить из картины", – поделился композитор в передаче "Жизнь и судьба".
Кроме того, он добавил, что руководитель отделения комедии Иван Пырьев не принял его отказ от работы в киноленте.
«

"Мы пошли к Пырьеву, он тогда руководил отделением комедии. Он порвал заявление. Потом троица (Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин – Прим. Ред.) сказала Гайдаю: "Мы запомнили мелодию с первого раза". Он ответил: "Вы артисты, а не народ. Мне надо, чтобы народ запомнил". Гайдай хлопнул дверью. У него бывают такие настроения", – сообщил музыкант.

По словам композитора, на мнение режиссера смогли повлиять только сценаристы фильма Морис Слободской и Яков Костюковский.
«
"На следующий день нас спасли Слободской и Костюковский. Гайдай сказал: "Хорошо, пусть Дербенев пишет стихи", – признался Зацепин.
Однако он добавил, что Гайдай так и не похвалил его композицию.
«
"Ему наверно было неудобно. А потом наша песня прозвучала в "Бриллиантовой руке". Вот это и было его признание песни. Он сам ее спел", – заключил композитор.
Ранее Наталья Варлей сообщила, что Зацепин сразу решил сделать исполнительницей "Песни о медведях" Аиду Ведищеву. Однако композитор заявил, что принял решение в пользу певицы после записи артисток.
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
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КультураАлександр ЗацепинЛеонид ГайдайКиноМузыка
 
 
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