Рейтинг@Mail.ru
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 09.03.2023 (обновлено: 13:45 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zaes-1856745477.html
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров
Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:32
2023-03-09T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
цены на нефть
украина
сергей лавров
антониу гутерреш
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06677aff24566a8c2876749e6a4cfb22.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что в ходе недавнего визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш почему-то увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью, "как он выразился, демилитаризации Запорожской АЭС"."Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи... Гендиректор МАГАТЭ уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности... Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856392457.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_197c47c31ac2c6b6c523b7fca1ed4d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, цены на нефть, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, запорожская аэс, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Цены на нефть, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров

Лавров: договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС была близка, но ее заблокировал Киев

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что в ходе недавнего визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш почему-то увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью, "как он выразился, демилитаризации Запорожской АЭС".
"Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи... Гендиректор МАГАТЭ уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности... Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа
7 марта, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЦены на нефтьУкраинаСергей ЛавровАнтониу ГутеррешЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала