https://ria.ru/20230309/zaes-1856745477.html

Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров

Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023

Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров

Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:32

2023-03-09T13:32

2023-03-09T13:45

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что в ходе недавнего визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш почему-то увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью, "как он выразился, демилитаризации Запорожской АЭС"."Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи... Гендиректор МАГАТЭ уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности... Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

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