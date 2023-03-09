https://ria.ru/20230309/zaes-1856745477.html
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров
Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:32
2023-03-09T13:32
2023-03-09T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
цены на нефть
украина
сергей лавров
антониу гутерреш
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06677aff24566a8c2876749e6a4cfb22.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что в ходе недавнего визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш почему-то увязал вопрос продления зерновой сделки с необходимостью, "как он выразился, демилитаризации Запорожской АЭС"."Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи... Гендиректор МАГАТЭ уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности... Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856392457.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_197c47c31ac2c6b6c523b7fca1ed4d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, цены на нефть, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, запорожская аэс, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Цены на нефть, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС заблокировал Киев, заявил Лавров
Лавров: договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС была близка, но ее заблокировал Киев