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Обесточивание ЗАЭС могли сделать искусственно, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 09.03.2023
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11:29 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaes-1856702627.html
Обесточивание ЗАЭС могли сделать искусственно, заявили в "Росэнергоатоме"
Обесточивание ЗАЭС могли сделать искусственно, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 09.03.2023
Обесточивание ЗАЭС могли сделать искусственно, заявили в "Росэнергоатоме"
Украина не представила профессиональное заключение о причинах короткого замыкания, которое привело к обесточиванию Запорожской АЭС, проблемы могли быть созданы... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:29
2023-03-09T11:29
в мире
украина
запорожская аэс
росэнергоатом
южно-украинская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Украина не представила профессиональное заключение о причинах короткого замыкания, которое привело к обесточиванию Запорожской АЭС, проблемы могли быть созданы искусственно, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о том, что ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. "Вечером наносится удар по квадрату ТЭС, по системе ОРУ (открытому распределительному устройству) с целью лишить нас теоретической возможности запитки станции по альтернативной линии. Утром происходит обесточивание станции. Короткое замыкание происходит на значительном расстоянии линии, которая нас питает... Никаких профессиональных заключений по причинам этого короткого замыкания украинской стороной сделано не было. То есть что это – проблемы ЛЭП, технологического оборудования. нештатная ситуация – никаких комментариев на этот счет не было. Но тут же пошел информационный поток который увязывает действия ВС РФ с обесточиванием станции. Мы привыкли, что эти люди занимаются ядерным шантажом. Причины произошедшего еще предстоит выяснить, ничего исключать нельзя, в том числе искусственного создания проблем для ЗАЭС", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". На данный момент 1,3 блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отметили в пресс-службе. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.
https://ria.ru/20230309/zaes-1856686809.html
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в мире, украина, запорожская аэс, росэнергоатом, южно-украинская аэс
В мире, Украина, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Южно-Украинская АЭС
Обесточивание ЗАЭС могли сделать искусственно, заявили в "Росэнергоатоме"

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: Украина могла искусственно обесточить ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Украина не представила профессиональное заключение о причинах короткого замыкания, которое привело к обесточиванию Запорожской АЭС, проблемы могли быть созданы искусственно, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о том, что ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции.
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"Вечером наносится удар по квадрату ТЭС, по системе ОРУ (открытому распределительному устройству) с целью лишить нас теоретической возможности запитки станции по альтернативной линии. Утром происходит обесточивание станции. Короткое замыкание происходит на значительном расстоянии линии, которая нас питает... Никаких профессиональных заключений по причинам этого короткого замыкания украинской стороной сделано не было. То есть что это – проблемы ЛЭП, технологического оборудования. нештатная ситуация – никаких комментариев на этот счет не было. Но тут же пошел информационный поток который увязывает действия ВС РФ с обесточиванием станции. Мы привыкли, что эти люди занимаются ядерным шантажом. Причины произошедшего еще предстоит выяснить, ничего исключать нельзя, в том числе искусственного создания проблем для ЗАЭС", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
На данный момент 1,3 блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отметили в пресс-службе. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.
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