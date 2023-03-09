https://ria.ru/20230309/zaes-1856670361.html

Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС

Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2023

Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС

Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:10

2023-03-09T09:10

2023-03-09T11:45

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запорожская аэс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — добавил собеседник агентства.Работники станции переводят энергоблоки из режима горячего останова в режим холодного останова, уточнил Рогов. Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства."Призываем международное сообщество повлиять на террористический режим, засевший в Киеве", — заключил Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html

https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина