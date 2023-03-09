https://ria.ru/20230309/zaes-1856670361.html
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС
Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:10
2023-03-09T09:10
2023-03-09T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — добавил собеседник агентства.Работники станции переводят энергоблоки из режима горячего останова в режим холодного останова, уточнил Рогов. Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства."Призываем международное сообщество повлиять на террористический режим, засевший в Киеве", — заключил Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html
https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина
В мире, Запорожская АЭС, Украина
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую ЗАЭС, станция перешла на дизель-генераторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — добавил собеседник агентства.
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
Работники станции переводят энергоблоки из режима горячего останова в режим холодного останова, уточнил Рогов. Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.
Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию
в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства.
"Призываем международное сообщество повлиять на террористический режим, засевший в Киеве", — заключил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС