Рейтинг@Mail.ru
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 09.03.2023 (обновлено: 11:45 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zaes-1856670361.html
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС
Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:10
2023-03-09T11:45
в мире
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — добавил собеседник агентства.Работники станции переводят энергоблоки из режима горячего останова в режим холодного останова, уточнил Рогов. Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства."Призываем международное сообщество повлиять на террористический режим, засевший в Киеве", — заключил Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html
https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856280_0:0:2890:2167_1920x0_80_0_0_36821e342189b50cf897725b5649d937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, украина
В мире, Запорожская АЭС, Украина
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС

Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую ЗАЭС, станция перешла на дизель-генераторы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинская сторона отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — добавил собеседник агентства.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
11 февраля, 10:18
Работники станции переводят энергоблоки из режима горячего останова в режим холодного останова, уточнил Рогов. Это означает, что энергетики перестают поддерживать готовность блоков к запуску, в то время как ранее их можно было запустить в течение дня.
Отключение станции от электропитания — это провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте, отметил собеседник агентства.
"Призываем международное сообщество повлиять на террористический режим, засевший в Киеве", — заключил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Вчера, 18:14
 
В миреЗапорожская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала