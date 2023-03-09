https://ria.ru/20230309/yugra-1856668096.html

Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов

Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов - РИА Новости, 09.03.2023

Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов

Жителей многоквартирного дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали, в одной из... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:46

2023-03-09T08:46

2023-03-09T09:13

происшествия

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали, в одной из соседних школ для них организован пункт временного размещения (ПВР), сообщает горадминистрация.Ранее в региональном главка МВД РИА Новости сообщили, что утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он произвел выстрел с балкона в воздух."Жители города сообщили о том, что из дома №50-Б были слышны звуки выстрелов. Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими… Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса", - говорится в сообщении властей города.Уточняется, что занятия для второй смены учеников школы, где находится ПВР, пройдут в дистанционном режиме.

https://ria.ru/20230218/arest-1852891187.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, югра