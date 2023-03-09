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Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов - РИА Новости, 09.03.2023
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08:46 09.03.2023 (обновлено: 09:13 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/yugra-1856668096.html
Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов
Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов - РИА Новости, 09.03.2023
Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов
Жителей многоквартирного дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали, в одной из... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:46
2023-03-09T09:13
происшествия
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали, в одной из соседних школ для них организован пункт временного размещения (ПВР), сообщает горадминистрация.Ранее в региональном главка МВД РИА Новости сообщили, что утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он произвел выстрел с балкона в воздух."Жители города сообщили о том, что из дома №50-Б были слышны звуки выстрелов. Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими… Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса", - говорится в сообщении властей города.Уточняется, что занятия для второй смены учеников школы, где находится ПВР, пройдут в дистанционном режиме.
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происшествия, югра
Происшествия, Югра
Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов

Мэрия: жителей дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, эвакуировали, в одной из соседних школ для них организован пункт временного размещения (ПВР), сообщает горадминистрация.
Ранее в региональном главка МВД РИА Новости сообщили, что утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он произвел выстрел с балкона в воздух.
"Жители города сообщили о том, что из дома №50-Б были слышны звуки выстрелов. Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими… Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса", - говорится в сообщении властей города.
Уточняется, что занятия для второй смены учеников школы, где находится ПВР, пройдут в дистанционном режиме.
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