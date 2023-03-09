https://ria.ru/20230309/yaschur-1856790700.html
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром - РИА Новости, 09.03.2023
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:34
2023-03-09T15:34
2023-03-09T16:22
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства.Ведомство начало проверки после появления сообщений о ящуре в Ираке."В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", - сообщило в пресс-релизе министерство.Отмечается, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции, при этом власти утверждают, что у них есть необходимая вакцина.Министерство отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.
https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
В Турции восемь предприятий поместили на карантин из-за случая заболевания ящуром
СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства.
Ведомство начало проверки после появления сообщений о ящуре в Ираке
.
"В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", - сообщило в пресс-релизе министерство.
Отмечается, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции
, при этом власти утверждают, что у них есть необходимая вакцина.
Министерство отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.
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