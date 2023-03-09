https://ria.ru/20230309/yaschur-1856790700.html

В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром

В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром - РИА Новости, 09.03.2023

В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром

Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:34

2023-03-09T15:34

2023-03-09T16:22

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства.Ведомство начало проверки после появления сообщений о ящуре в Ираке."В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", - сообщило в пресс-релизе министерство.Отмечается, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции, при этом власти утверждают, что у них есть необходимая вакцина.Министерство отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.

https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире