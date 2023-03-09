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В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром - РИА Новости, 09.03.2023
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15:34 09.03.2023 (обновлено: 16:22 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/yaschur-1856790700.html
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром - РИА Новости, 09.03.2023
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:34
2023-03-09T16:22
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства.Ведомство начало проверки после появления сообщений о ящуре в Ираке."В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", - сообщило в пресс-релизе министерство.Отмечается, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции, при этом власти утверждают, что у них есть необходимая вакцина.Министерство отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.
https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром

В Турции восемь предприятий поместили на карантин из-за случая заболевания ящуром

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, сообщило в четверг министерство лесного и сельского хозяйства.
Ведомство начало проверки после появления сообщений о ящуре в Ираке.
"В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", - сообщило в пресс-релизе министерство.
Отмечается, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции, при этом власти утверждают, что у них есть необходимая вакцина.
Министерство отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.
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