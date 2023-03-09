https://ria.ru/20230309/yandeks-1856753931.html

В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2023

В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:51

2023-03-09T13:51

2023-03-09T13:52

технологии

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россия

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. По состоянию на 13.40 мск было зафиксировано 1100 жалоб на сервис "Яндекс Такси", 171 - на Uber и 193 жалобы - на поисковик. Также, как передает корреспондент РИА Новости, проблемы возникли с доступом к "Яндекс Лавке" и "Яндекс Еде".

https://ria.ru/20230308/sboy-1856628097.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, яндекс, россия, происшествия