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В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2023
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13:51 09.03.2023 (обновлено: 13:52 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/yandeks-1856753931.html
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2023
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:51
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технологии
яндекс
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. По состоянию на 13.40 мск было зафиксировано 1100 жалоб на сервис "Яндекс Такси", 171 - на Uber и 193 жалобы - на поисковик. Также, как передает корреспондент РИА Новости, проблемы возникли с доступом к "Яндекс Лавке" и "Яндекс Еде".
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технологии, яндекс, россия, происшествия
Технологии, Яндекс, Россия, Происшествия
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber пожаловались на сбои в работе сервисов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar.
По состоянию на 13.40 мск было зафиксировано 1100 жалоб на сервис "Яндекс Такси", 171 - на Uber и 193 жалобы - на поисковик.
Также, как передает корреспондент РИА Новости, проблемы возникли с доступом к "Яндекс Лавке" и "Яндекс Еде".
Курьеры службы доставки еды Delivery Club и Яндекс.Еда в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В работе сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club произошел сбой
8 марта, 20:11
 
ТехнологииЯндексРоссияПроисшествия
 
 
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