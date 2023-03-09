https://ria.ru/20230309/yandeks-1856753931.html
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2023
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:51
2023-03-09T13:51
2023-03-09T13:52
технологии
яндекс
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. По состоянию на 13.40 мск было зафиксировано 1100 жалоб на сервис "Яндекс Такси", 171 - на Uber и 193 жалобы - на поисковик. Также, как передает корреспондент РИА Новости, проблемы возникли с доступом к "Яндекс Лавке" и "Яндекс Еде".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, яндекс, россия, происшествия
Технологии, Яндекс, Россия, Происшествия
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber пожаловались на сбои в работе сервисов