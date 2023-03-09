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Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите
Сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в читинском поселке Антипиха,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:25
2023-03-09T15:25
2023-03-09T15:39
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в читинском поселке Антипиха, сообщается в телеграм-канале правительства Забайкальского края."Сотрудники полиции опросили всех жильцов и полностью исключили нахождение людей под завалами в пострадавшем после взрыва доме в Антипихе. Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка Виктор Прасков", - говорится в сообщении.Уточняется, что для жителей пострадавшего дома во дворе и в пунктах временного размещения развернуты круглосуточные штабы помощи.Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Чите завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чита, происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чита, Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите
Полиция исключила нахождение людей под завалами в доме в Чите, где произошел взрыв