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Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
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15:25 09.03.2023 (обновлено: 15:39 09.03.2023)
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Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите
Сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в читинском поселке Антипиха,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:25
2023-03-09T15:39
чита
происшествия
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в читинском поселке Антипиха, сообщается в телеграм-канале правительства Забайкальского края."Сотрудники полиции опросили всех жильцов и полностью исключили нахождение людей под завалами в пострадавшем после взрыва доме в Антипихе. Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка Виктор Прасков", - говорится в сообщении.Уточняется, что для жителей пострадавшего дома во дворе и в пунктах временного размещения развернуты круглосуточные штабы помощи.Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Чите завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
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чита, происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чита, Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите

Полиция исключила нахождение людей под завалами в доме в Чите, где произошел взрыв

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в читинском поселке Антипиха, сообщается в телеграм-канале правительства Забайкальского края.
"Сотрудники полиции опросили всех жильцов и полностью исключили нахождение людей под завалами в пострадавшем после взрыва доме в Антипихе. Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка Виктор Прасков", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
На месте взрыва газа в доме в Чите завершили аварийно-спасательные работы
Вчера, 14:41
Уточняется, что для жителей пострадавшего дома во дворе и в пунктах временного размещения развернуты круглосуточные штабы помощи.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Чите завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека
Вчера, 13:29
 
ЧитаПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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