На месте взрыва газа в доме в Чите завершили аварийно-спасательные работы

В МЧС сообщили, что на месте взрыва газа в доме в Чите завершили работы, спасли 12 человек
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.