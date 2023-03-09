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На месте взрыва газа в доме в Чите завершили аварийно-спасательные работы

На месте взрыва газа в доме в Чите завершили аварийно-спасательные работы - РИА Новости, 09.03.2023

На месте взрыва газа в доме в Чите завершили аварийно-спасательные работы

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Чите завершены, удалось спасти 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:41

2023-03-09T14:41

2023-03-09T14:45

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Чите завершены, удалось спасти 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Аварийно-спасательные работы завершены. Силами МЧС и поисково-спасательной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек."Общий объем обрушений составляет 1200 кубических метров", - резюмировал представитель ведомства.

чита

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)