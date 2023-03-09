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В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось - РИА Новости, 09.03.2023
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11:36 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось - РИА Новости, 09.03.2023
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:36
2023-03-09T11:36
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, в здании больше людей нет", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, пострадали семь человек. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".
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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось

В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите, где произошел взрыв газа, не осталось

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, в здании больше людей нет", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, пострадали семь человек.
СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка
11:00
 
ПроисшествияЧитаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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