https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось - РИА Новости, 09.03.2023
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:36
2023-03-09T11:36
2023-03-09T11:36
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, в здании больше людей нет", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, пострадали семь человек. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856694990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите, где произошел взрыв газа, не осталось