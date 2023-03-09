https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html

В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось

В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось - РИА Новости, 09.03.2023

В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось

Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:36

2023-03-09T11:36

2023-03-09T11:36

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спасатели полагают, что людей под завалами пятиэтажного жилого дома в Чите, где произошел взрыв бытового газа, не осталось, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, в здании больше людей нет", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, пострадали семь человек. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856694990.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)