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Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка - РИА Новости, 09.03.2023
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка
Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:00
2023-03-09T11:00
2023-03-09T11:22
чита
происшествия
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Спасатели спустили пострадавшего по лестнице на носилках.В Telegram-канале правительства Забайкалья уточняется, что пострадавший - ребенок.По данным МЧС, пострадали шесть человек, повреждены шесть квартир пятиэтажки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка
Спасатели извлекли ребенка из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Спасатели спустили пострадавшего по лестнице на носилках.
В Telegram-канале правительства Забайкалья
уточняется, что пострадавший - ребенок.
По данным МЧС, пострадали шесть человек, повреждены шесть квартир пятиэтажки.