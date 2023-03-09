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Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка

Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка - РИА Новости, 09.03.2023

Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка

Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:00

2023-03-09T11:00

2023-03-09T11:22

чита

происшествия

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Спасатели спустили пострадавшего по лестнице на носилках.В Telegram-канале правительства Забайкалья уточняется, что пострадавший - ребенок.По данным МЧС, пострадали шесть человек, повреждены шесть квартир пятиэтажки.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чита, происшествия