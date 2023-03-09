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Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка - РИА Новости, 09.03.2023
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11:00 09.03.2023 (обновлено: 11:22 09.03.2023)
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Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка - РИА Новости, 09.03.2023
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка
Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:00
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происшествия
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Спасатели спустили пострадавшего по лестнице на носилках.В Telegram-канале правительства Забайкалья уточняется, что пострадавший - ребенок.По данным МЧС, пострадали шесть человек, повреждены шесть квартир пятиэтажки.
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чита, происшествия
Чита, Происшествия
Из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ, извлекли ребенка

Спасатели извлекли ребенка из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Ребенка извлекли из-под завалов после взрыва бытового газа в доме в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Спасатели спустили пострадавшего по лестнице на носилках.
В Telegram-канале правительства Забайкалья уточняется, что пострадавший - ребенок.
По данным МЧС, пострадали шесть человек, повреждены шесть квартир пятиэтажки.
 
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