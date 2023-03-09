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Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае

Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае - РИА Новости, 09.03.2023

Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае

Бытовой конфликт произошел в одном из заведений на Ставрополье, один из участников применил взрывное устройство, пострадали пятеро, сообщил исполняющий... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:41

2023-03-09T10:41

2023-03-09T10:56

происшествия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

изобильненский район

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ПЯТИГОРСК, 9 мар - РИА Новости. Бытовой конфликт произошел в одном из заведений на Ставрополье, один из участников применил взрывное устройство, пострадали пятеро, сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов."Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным минздрава СК, пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает", - написал Форостянов в своем Telegram-канале.По его словам, органы внутренних дел проводят следственную проверку по данному инциденту, личности участников конфликта установлены.

https://ria.ru/20230213/strelba-1851603780.html

ставропольский край

изобильненский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), изобильненский район