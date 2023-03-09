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Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае - РИА Новости, 09.03.2023
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10:41 09.03.2023 (обновлено: 10:56 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856688008.html
Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае
Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае - РИА Новости, 09.03.2023
Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае
Бытовой конфликт произошел в одном из заведений на Ставрополье, один из участников применил взрывное устройство, пострадали пятеро, сообщил исполняющий... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:41
2023-03-09T10:56
происшествия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
изобильненский район
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ПЯТИГОРСК, 9 мар - РИА Новости. Бытовой конфликт произошел в одном из заведений на Ставрополье, один из участников применил взрывное устройство, пострадали пятеро, сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов."Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным минздрава СК, пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает", - написал Форостянов в своем Telegram-канале.По его словам, органы внутренних дел проводят следственную проверку по данному инциденту, личности участников конфликта установлены.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), изобильненский район
Происшествия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ), Изобильненский район
Пять человек пострадали из-за взрыва в Ставропольском крае

Пять человек пострадали из-за применения взрывного устройства в конфликте на Ставрополье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 9 мар - РИА Новости. Бытовой конфликт произошел в одном из заведений на Ставрополье, один из участников применил взрывное устройство, пострадали пятеро, сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов.
"Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным минздрава СК, пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает", - написал Форостянов в своем Telegram-канале.
По его словам, органы внутренних дел проводят следственную проверку по данному инциденту, личности участников конфликта установлены.
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ПроисшествияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Изобильненский район
 
 
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