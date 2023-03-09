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Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех - РИА Новости, 09.03.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех
Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:17
2023-03-09T10:17
2023-03-09T10:19
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края."На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1", - говорится в Telegram-канале правительства.Ране власти сообщали о двух пострадавших и 12 эвакуированных жильцах пятиэтажки.
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856677557.html
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Кадры с места взрыва в жилом доме под Читой
Восемь человек спасли из жилого дома в Чите после взрыва газа, сообщает МЧС.
2023-03-09T10:17
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех, среди них ребенок