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Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех - РИА Новости, 09.03.2023
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10:17 09.03.2023 (обновлено: 10:19 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856683424.html
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех - РИА Новости, 09.03.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех
Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:17
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происшествия
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края."На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1", - говорится в Telegram-канале правительства.Ране власти сообщали о двух пострадавших и 12 эвакуированных жильцах пятиэтажки.
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Кадры с места взрыва в жилом доме под Читой
Восемь человек спасли из жилого дома в Чите после взрыва газа, сообщает МЧС.
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чита, происшествия
Чита, Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех, среди них ребенок

Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края.
"На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1", - говорится в Telegram-канале правительства.
Ране власти сообщали о двух пострадавших и 12 эвакуированных жильцах пятиэтажки.
На месте взрыва бытового газа в Чите
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите
09:46
 
ЧитаПроисшествия
 
 
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