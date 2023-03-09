https://ria.ru/20230309/vzryv-1856683424.html

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех - РИА Новости, 09.03.2023

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до трех

Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:17

2023-03-09T10:17

2023-03-09T10:19

чита

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856681271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bc3b53b206139d3db0a18ba23690098.jpg

ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщает правительство Забайкальского края."На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1", - говорится в Telegram-канале правительства.Ране власти сообщали о двух пострадавших и 12 эвакуированных жильцах пятиэтажки.

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856677557.html

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва в жилом доме под Читой Восемь человек спасли из жилого дома в Чите после взрыва газа, сообщает МЧС. 2023-03-09T10:17 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чита, происшествия