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При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека - РИА Новости, 09.03.2023
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека
Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:46
2023-03-09T09:46
2023-03-09T09:53
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происшествия
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края."На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждены два этажа пятиэтажки. МЧС сообщало о восьми спасенных жильцах.
https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека, данных о погибших нет
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.
"На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждены два этажа пятиэтажки. МЧС
сообщало о восьми спасенных жильцах.
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