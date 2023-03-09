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При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека - РИА Новости, 09.03.2023
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09:46 09.03.2023 (обновлено: 09:53 09.03.2023)
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При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека - РИА Новости, 09.03.2023
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека
Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:46
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края."На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждены два этажа пятиэтажки. МЧС сообщало о восьми спасенных жильцах.
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Чита, Происшествия
При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека

При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека, данных о погибших нет

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.
"На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждены два этажа пятиэтажки. МЧС сообщало о восьми спасенных жильцах.
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