https://ria.ru/20230309/vzryv-1856677673.html

При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека

При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека - РИА Новости, 09.03.2023

При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека

Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:46

2023-03-09T09:46

2023-03-09T09:53

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происшествия

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Два человека пострадали во время взрыва в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края."На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе. Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждены два этажа пятиэтажки. МЧС сообщало о восьми спасенных жильцах.

https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чита, происшествия