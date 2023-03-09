https://ria.ru/20230309/vzryv-1856677557.html
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:46
2023-03-09T09:46
2023-03-09T09:46
происшествия
забайкальский край
чита
александр осипов
александр костенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856673425_0:61:862:546_1920x0_80_0_0_ae878b7d2a5dd3cb19e403c0b0c8a5c2.jpg
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место трагедии, где произошел взрыв бытового газа", - говорится в сообщении. Кроме того, на месте работают министр ЖКЖ Забайкалья Алексей Головинкин и заместитель губернатора края Александр Костенко.
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856676700.html
забайкальский край
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856673425_0:0:862:647_1920x0_80_0_0_5b96b99e335a07f346f1bee1a40bef32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, чита, александр осипов, александр костенко
Происшествия, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, Александр Костенко
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите
Глава Забайкалья Осипов выехал на место взрыва в поселок Антипину под Читой