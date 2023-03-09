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Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите

Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите - РИА Новости, 09.03.2023

Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:46

2023-03-09T09:46

2023-03-09T09:46

происшествия

забайкальский край

чита

александр осипов

александр костенко

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место трагедии, где произошел взрыв бытового газа", - говорится в сообщении. Кроме того, на месте работают министр ЖКЖ Забайкалья Алексей Головинкин и заместитель губернатора края Александр Костенко.

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856676700.html

забайкальский край

чита

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, чита, александр осипов, александр костенко