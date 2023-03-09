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Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
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09:46 09.03.2023
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Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:46
2023-03-09T09:46
происшествия
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александр осипов
александр костенко
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место трагедии, где произошел взрыв бытового газа", - говорится в сообщении. Кроме того, на месте работают министр ЖКЖ Забайкалья Алексей Головинкин и заместитель губернатора края Александр Костенко.
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происшествия, забайкальский край, чита, александр осипов, александр костенко
Происшествия, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, Александр Костенко
Глава Забайкалья выехал на место взрыва в Чите

Глава Забайкалья Осипов выехал на место взрыва в поселок Антипину под Читой

© фото очевидцаНа месте взрыва бытового газа в Чите
На месте взрыва бытового газа в Чите
© фото очевидца
На месте взрыва бытового газа в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в посёлок Антипину под Читой, где произошёл взрыв бытового газа в подъезде дома, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место трагедии, где произошел взрыв бытового газа", - говорится в сообщении.
Кроме того, на месте работают министр ЖКЖ Забайкалья Алексей Головинкин и заместитель губернатора края Александр Костенко.
На месте взрыва бытового газа в Чите
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек
09:38
 
ПроисшествияЗабайкальский крайЧитаАлександр ОсиповАлександр Костенко
 
 
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