https://ria.ru/20230309/vsu-1856760227.html

ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.03.2023

ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 135 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:01

2023-03-09T14:01

2023-03-09T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

семеновка (краматорск)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779223700_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b708ef13454ac5b1cca396f85b52ef1b.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 135 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", а также одна гаубица Д-1", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

семеновка (краматорск)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, семеновка (краматорск)