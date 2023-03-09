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ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 09.03.2023 (обновлено: 14:02 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/vsu-1856760227.html
ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.03.2023
ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 135 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:01
2023-03-09T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 135 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", а также одна гаубица Д-1", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
семеновка (краматорск)
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в мире, россия, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Семеновка (Краматорск)
ВС России уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 135 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", а также одна гаубица Д-1", - сообщили в Минобороны.
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