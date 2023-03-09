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Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр
Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр - РИА Новости, 09.03.2023
Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассчитывает, что украинские войска будут в скором времени отброшены за Днепр. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:24
2023-03-09T13:24
2023-03-09T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожье
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассчитывает, что украинские войска будут в скором времени отброшены за Днепр. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр
Врио запорожского губернатора Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр