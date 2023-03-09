https://ria.ru/20230309/vsu-1856742536.html

Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр

Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр - РИА Новости, 09.03.2023

Балицкий рассчитывает, что ВСУ очень скоро отбросят за Днепр

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассчитывает, что украинские войска будут в скором времени отброшены за Днепр. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:24

2023-03-09T13:24

2023-03-09T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

запорожье

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассчитывает, что украинские войска будут в скором времени отброшены за Днепр. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

запорожская область

запорожье

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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