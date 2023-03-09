https://ria.ru/20230309/voronin-1856810388.html

Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор

Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор - РИА Новости, 09.03.2023

Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил за госизмену к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина, с которым связан один из эпизодов дела бывшего помощника главы... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:39

2023-03-09T16:39

2023-03-09T16:56

россия

происшествия

иван сафронов

роскосмос

московский городской суд

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил за госизмену к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина, с которым связан один из эпизодов дела бывшего помощника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости в суде."Воронину вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 13 лет и 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что приговор не был обжалован и уже вступил в силу.Воронину, по данным следствия, Сафронов передал информацию о деятельности российских военных в Сирии, а тот уже переслал ее представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин был свидетелем обвинения, однако позднее в суде дал показания, которые говорят о невиновности Сафронова, утверждала защита бывшего помощника главы "Роскосмоса".Сафронову по этой же статье о госизмене ранее назначили 22 года колонии.

https://ria.ru/20230227/safronov-1854596947.html

https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд