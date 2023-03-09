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Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор - РИА Новости, 09.03.2023
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16:39 09.03.2023 (обновлено: 16:56 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/voronin-1856810388.html
Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор
Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор - РИА Новости, 09.03.2023
Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор
Мосгорсуд приговорил за госизмену к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина, с которым связан один из эпизодов дела бывшего помощника главы... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:39
2023-03-09T16:56
россия
происшествия
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил за госизмену к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина, с которым связан один из эпизодов дела бывшего помощника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости в суде."Воронину вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 13 лет и 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что приговор не был обжалован и уже вступил в силу.Воронину, по данным следствия, Сафронов передал информацию о деятельности российских военных в Сирии, а тот уже переслал ее представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин был свидетелем обвинения, однако позднее в суде дал показания, которые говорят о невиновности Сафронова, утверждала защита бывшего помощника главы "Роскосмоса".Сафронову по этой же статье о госизмене ранее назначили 22 года колонии.
https://ria.ru/20230227/safronov-1854596947.html
https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html
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россия, происшествия, иван сафронов, роскосмос, московский городской суд
Россия, Происшествия, Иван Сафронов, Роскосмос, Московский городской суд
Политологу Воронину, связанному с делом Сафронова, вынесли приговор

Политолог Воронин, связанный с делом Сафронова, получил более 13 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Подсудимый во время судебного заседания. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил за госизмену к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина, с которым связан один из эпизодов дела бывшего помощника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости в суде.
"Воронину вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 13 лет и 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
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В суде уточнили, что приговор не был обжалован и уже вступил в силу.
Воронину, по данным следствия, Сафронов передал информацию о деятельности российских военных в Сирии, а тот уже переслал ее представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин был свидетелем обвинения, однако позднее в суде дал показания, которые говорят о невиновности Сафронова, утверждала защита бывшего помощника главы "Роскосмоса".
Сафронову по этой же статье о госизмене ранее назначили 22 года колонии.
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