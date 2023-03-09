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Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО - РИА Новости, 10.03.2023
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" признал, что солдаты ВСУ погибают за страны Североатлантического альянса. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-09T22:35
2023-03-09T22:35
2023-03-10T03:02
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алексей данилов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" признал, что солдаты ВСУ погибают за страны Североатлантического альянса. "Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух", — сказал он.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву. По его словам, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму страну превратили в "натовскую ЧВК". Москва в прошлом году направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856677103.html
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россия, украина, алексей данилов, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, оон
Россия, Украина, Алексей Данилов, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ООН
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО
Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы стран НАТО