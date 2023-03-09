Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 09.03.2023 (обновлено: 03:02 10.03.2023)
https://ria.ru/20230309/voennye-1856884189.html
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО - РИА Новости, 10.03.2023
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" признал, что солдаты ВСУ погибают за страны Североатлантического альянса. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-09T22:35
2023-03-10T03:02
россия
украина
алексей данилов
нато
совет национальной безопасности и обороны украины
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601472_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1cc9f66606cd878c250e5cb65fb22230.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" признал, что солдаты ВСУ погибают за страны Североатлантического альянса. "Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. &lt;...&gt; Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух", — сказал он.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву. По его словам, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму страну превратили в "натовскую ЧВК". Москва в прошлом году направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856677103.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601472_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_46e9e75ec99a471cfb2cfc48cbb49b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, алексей данилов, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, оон
Россия, Украина, Алексей Данилов, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ООН
Секретарь СНБО признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО

Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы стран НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" признал, что солдаты ВСУ погибают за страны Североатлантического альянса.
"Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух", — сказал он.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта
Вчера, 09:42
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву. По его словам, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.
Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму страну превратили в "натовскую ЧВК".
Москва в прошлом году направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияУкраинаАлексей ДаниловНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала