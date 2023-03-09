https://ria.ru/20230309/uscherb-1856799698.html

В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме

В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2023

В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме

Предварительный ущерб в результате взрыва бытового газа в доме поселка Антипиха в Чите составил более 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Забайкальского... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:12

2023-03-09T16:12

2023-03-09T16:23

происшествия

чита

забайкальский край

россия

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Предварительный ущерб в результате взрыва бытового газа в доме поселка Антипиха в Чите составил более 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Он отметил, что продолжаются аварийные работы, разбираются завалы, проводятся обследования по эксплуатации и подаче ресурсов в дом, а также изучается вопрос возвращения жильцов не пострадавших подъездов в дом.Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856788199.html

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забайкальский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)