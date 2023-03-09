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В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2023
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16:12 09.03.2023 (обновлено: 16:23 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/uscherb-1856799698.html
В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме
В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2023
В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме
Предварительный ущерб в результате взрыва бытового газа в доме поселка Антипиха в Чите составил более 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Забайкальского... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:12
2023-03-09T16:23
происшествия
чита
забайкальский край
россия
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Предварительный ущерб в результате взрыва бытового газа в доме поселка Антипиха в Чите составил более 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Он отметил, что продолжаются аварийные работы, разбираются завалы, проводятся обследования по эксплуатации и подаче ресурсов в дом, а также изучается вопрос возвращения жильцов не пострадавших подъездов в дом.Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
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чита
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происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите оценили ущерб от взрыва газа в жилом доме

Губернатор Осипов: ущерб от взрыва газа в доме в Чите составил более 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Предварительный ущерб в результате взрыва бытового газа в доме поселка Антипиха в Чите составил более 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«
"Он (ущерб - ред.) скорее всего составляет более 12 миллионов рублей. Точные цифры ещё будут определяться", - сказал Осипов.
Он отметил, что продолжаются аварийные работы, разбираются завалы, проводятся обследования по эксплуатации и подаче ресурсов в дом, а также изучается вопрос возвращения жильцов не пострадавших подъездов в дом.
Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Полиция исключила нахождение людей под завалами после взрыва в доме в Чите
Вчера, 15:25
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайРоссияАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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